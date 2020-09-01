Звернення глави української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука до Верховної Ради щодо виборів на Донбасі було використано Росією.

Неузгодженість позиції України у цьому Донбасу є небезпечною і б’є по суспільству. Таку заяву в бліцінтерв’ю на телеканалі Obozrevatel TV зробив представник України в політичній підгрупі ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі в 2015-2016 та 2019 роках Роман Безсмертний.

За його словами, російська сторона подала заяву Кравчука, а також попередні подібні заяви українського керівництва "як надію на те, що Україна проведе вибори на окупованій території".

Політик наголосив, що це призводить до протиставлення суспільства владі і загрожує протистояннями всередині країни.

Коментуючи той факт, що Рада все ж таки розглянула звернення Кравчука, незважаючи на відсутність підстав для цього, Безсмертний заявив: "Невже не зрозуміло, що це моментально призводить до зіткнення політичних сил не тільки в парламенті. Це врешті-решт виллється на вулицю. Буде протистояння між прихильниками політсил, які кардинально по-різному дивляться на розв’язання цієї проблеми".

Виходячи з цього, він наголосив на необхідності спочатку проробляти усі питання щодо Донбасу всередині країни, а на переговорні площадки виносити сформовану єдину позицію України.

Повну версію бліцінтерв’ю з Романом Безсмертним читайте тут.

Як писав OBOZREVATEL: