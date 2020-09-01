Звернення глави української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука до Верховної Ради щодо виборів на Донбасі було використано Росією.

Неузгодженість позиції України у цьому Донбасу є небезпечною і б’є по суспільству. Таку заяву в бліцінтерв’ю на телеканалі Obozrevatel TV зробив представник України в політичній підгрупі ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі в 2015-2016 та 2019 роках Роман Безсмертний.

За його словами, російська сторона подала заяву Кравчука, а також попередні подібні заяви українського керівництва "як надію на те, що Україна проведе вибори на окупованій території".

Політик наголосив, що це призводить до протиставлення суспільства владі і загрожує протистояннями всередині країни.

Коментуючи той факт, що Рада все ж таки розглянула звернення Кравчука, незважаючи на відсутність підстав для цього, Безсмертний заявив: "Невже не зрозуміло, що це моментально призводить до зіткнення політичних сил не тільки в парламенті. Це врешті-решт виллється на вулицю. Буде протистояння між прихильниками політсил, які кардинально по-різному дивляться на розв’язання цієї проблеми".

Виходячи з цього, він наголосив на необхідності спочатку проробляти усі питання щодо Донбасу всередині країни, а на переговорні площадки виносити сформовану єдину позицію України.

Повну версію бліцінтерв’ю з Романом Безсмертним читайте тут.

Як писав OBOZREVATEL:

19 серпня Леонід Кравчук пообіцяв, що попросить Верховну Раду переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує Мінські домовленості.

26 серпня у ВРУ зібрали закрите засідання Комітету з питань організації державної влади за участю Кравчука. Нардепи від "Слуги народу" поділилися подробицями бесіди.

31 серпня голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що до Верховної Ради не вносили ніяких законодавчих ініціатив щодо змін постанови про місцеві вибори, зокрема, що стосується їхнього проведення на Донбасі.

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