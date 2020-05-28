Кремль використав Єрмака у своїй грі проти України – Піонтковський

"Злів" записів переговорів віце-президента США Джо Байдена і п'ятого президента України Петра Порошенка був акцією Кремля, спрямованою на підрив відносин України зі Сполученими Штатами як "єдиним надійним стратегічним партнером".

Головну роль в цьому зіграв глава Офісу президента Андрій Єрма. Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив російський опозиційний політик Андрій Піонтковський.

В умовах відсторонення Дональда Трампа від прийняття рішень по Україні і одностайній проукраїнській позиції американського істеблішменту Кремль використав "плівки Порошенка-Байдена" для активізації президента США, припустив опозиціонер.

"Мета цієї акції є очевидною: зламати політичну єдність США, зробити Трампу величезний подарунок – компромат на Байдена, і тим самим змусити його паралізувати своїх дипломатів, своїх військових у підтримці України", – сказав Піонтковський.

Андрій Єрмак, Володимир Путін, колаж

Він заявив, що провокація була організована українською владою. "Плівки" знаходилися в Офісі президента, мені відомо з тих самих джерел, з того ж бункера, що вони були особисто передані Деркачу Єрмаком, агентом Москви з вербувальним псевдонімом "Козир", – заявив політик.

"На сьогоднішній день ця провокація не вдалася. Але те, як вона проходила, з найгіршого боку характеризує тих людей, які сьогодні де-факто знаходяться на чолі України – Зеленський, Єрмак і Коломойський", – резюмував Піонтковський.

Повну версію інтерв'ю з Андрієм Піонтковським скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що скандал навколо брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака Дениса – це "порожня" справа. "Для мене це порожня справа. Я знаю, хто це писав і для чого. Знаю, хто шантажував. Хотів шантажувати мене особисто, щоб я зняв Єрмака", – сказав він.