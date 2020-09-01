Россия пытается через ООН лоббировать поставки воды в Крым. Схема, по которой пытается действовать Кремль, через свою марионетку Поклонскую, понятна и примитивна. Но абсолютно провальна и без помощи украинских манкуртов во власти не реализовывается.

Кремль пытается через ООН добиться поставок воды в Крым

Единственное, что намеренно забыли рашисты, так это то, что согласно европейской конвенции по правам человека, в случае оккупации или аннексии территории вся ответственность за соблюдением прав и свобод, а так же вся ответственность за жизнь и жизнеобеспечение людей накладывается на захватчика. А как известно, согласно решения Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 24 января 2018 года Россию признана агрессором, ее действия в Крыму – военным преступлением, а захваченные районы Донбасса – оккупированными. Это все есть в принятой тогда резолюции ПАСЕ.

Так что Кремль обязан обеспечивать водой Крым самостоятельно. Без Украины. Или РФ должна уйти с захваченных территорий. Так что все претензии к себе, мудачье рашистское.

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