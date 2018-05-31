Кремль прагне переговорів з Україною щодо Криму - Тимчук

Кремль влаштовує провокації з блокуванням українських портів у Азовському морі для того, щоб посадити Київ за стіл переговорів щодо відновленню водопостачання окупованого Криму, де через брак прісної води може виникнути екологічна катастрофа.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише координатор "Інформаційного опору", нардеп від "Народного фронту" Дмитро Тимчук.

Також, за його словами, дана "многоходовочка" заснована на шантажі Києва для вирішення стратегічних питань, пов'язаних із забезпеченням життєдіяльності чорноморської військової бази РФ - окупованого Криму.

"Логіка проста. Блокування портів прогнозовано спричинить багатомільйонні збитки для української економіки і втрату тисяч робочих місць у Запорізькій і Донецькій областях (як робота портів, риболовлі, так і всі сектори, які зав'язані на морський експорт-імпорт). Ускладнення і подорожчання логістики, і, як наслідок, удар по конкурентоспроможності українського бізнесу - важливий для РФ фактор для дестабілізації ситуації в регіоні з подальшим виходом на Київ - "в усьому винна нинішня українська влада", - пише Тимчук.

Паралельно, вказує він, спостерігається розкручування Москвою карти "української терористичної загрози" для Криму, і спроби дестабілізації ситуації у Херсонській області.

"Навіщо це потрібно Путіну? Найбільш очевидна відповідь - під будь-яким приводом посадити Київ за стіл переговорів і спробувати вибити з нього відновлення водопостачання Криму. Для окупантів - це дуже велика проблема. Ми вчергове стоїмо на порозі масованого тиску з боку Кремля в усіх напрямках - політичному і військовому, економічному, "гуманітарному", з використанням всіх засобів російських спецслужб - від агентури в регіонах і українському політикумі, до проплачених "друзів Росії" в міжнародних організаціях. Агресія росіян в Азовському морі - далеко не перша підла спроба РФ всадити ніж у спину Україні. Боюся, і не остання", - додав Тимчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 травня Росія заблокувала для плавання кілька тисяч квадратних кілометрів акваторії Азовського моря нібито через навчання. 24 травня військові РФ затримали два судна - під болгарським і турецьким прапорами біля Бердянська. У Держприкордонслужбі тоді також заявили, що судна не затримували, а лише оглянули .