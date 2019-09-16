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16 вересня • оновлено в 18:55
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/ Розслідування

Кремль пішов на поступки? Названа причина ймовірного арешту "міністра ЛНР"

2.2т Читати матеріал російською

Одіозного "міністра внутрішніх справ ЛНР" Ігоря Корнета, про арешт якого повідомили ЗМІ, могли затримати у зв'язку з бажанням Росії повернути захоплені в республіці підприємства власникам.

Таку думку висловив у Facebook ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.

За його даними, відбуваються "якісь рухи" довкола тих підприємств, які свого часу "націоналізували" терористи.

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"Такі дії на окупованій частині Луганщини можуть свідчити про наміри однієї з "веж Кремля" повернути захоплені підприємства їх власникам, щоб відновити промислові зв'язки з Україною", – написав Тука.

Він також нагадав, що про подібну ініціативу (повернення контролю власникам із подальшим співробітництвом) говорили представники української сторони на засіданні ТКГ у Мінську.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Ігор Корнет
Місце
Україна
Тег
Новини ЛНР
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