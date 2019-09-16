Кремль пішов на поступки? Названа причина ймовірного арешту "міністра ЛНР"

Одіозного "міністра внутрішніх справ ЛНР" Ігоря Корнета, про арешт якого повідомили ЗМІ, могли затримати у зв'язку з бажанням Росії повернути захоплені в республіці підприємства власникам.

Таку думку висловив у Facebook ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.

За його даними, відбуваються "якісь рухи" довкола тих підприємств, які свого часу "націоналізували" терористи.

Арешт Корнета в "ЛНР": названа причина donbass.live

"Такі дії на окупованій частині Луганщини можуть свідчити про наміри однієї з "веж Кремля" повернути захоплені підприємства їх власникам, щоб відновити промислові зв'язки з Україною", – написав Тука.

Він також нагадав, що про подібну ініціативу (повернення контролю власникам із подальшим співробітництвом) говорили представники української сторони на засіданні ТКГ у Мінську.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 листопада 2017 року в окупованому Луганську трапився збройний заколот, у результаті якого ватажок Ігор Плотницький втік із "ЛНР". Пізніше він вирішив піти у відставку. Його місце зайняв Леонід Пасічник, який працював раніше на підконтрольній терористам території "міністром державної безпеки".

Однак ініціатором "перевороту" був Корнет, який заявляв, що він необхідний для запобігання поверненню тимчасово окупованих районів Луганської області до складу України.

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