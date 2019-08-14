Кремль перекинув до Криму літаючих розвідників: про що мова

Міноборони Росії створило на базі 318-го змішаного авіаційного полку під анексованим Севастополем окрему ескадрилью дальніх БПЛА "Форпост".

Як пишуть "Известия", ці літальні апарати можуть вести розвідку і давати вказівки цілей ракетним системам кораблів, берегових комплексів "Бастіон" і артилерії.

У Головному штабі ВМФ країни-агресора відзначили, що БПЛА "Форпост" зможуть взяти під спостереження значну частину акваторії Чорного моря. Крім того, "Форпост" здатні виконувати функцію навідника для крилатих або протикорабельних ракет.

Окупанти планують, що нові "Форпости" зможуть працювати в темний час доби і при будь-яких погодних умовах. Дальність їх дії через великий запас палива складає 250 км від розташування оператора, швидкість – більше 200 км/год. В повітрі ці БПЛА можуть перебувати до 17 годин на максимальній висоті польоту близько 5 тис. метрів.

БПЛА "Форпост" ТАСС

У перспективі дрони повинні стати обов'язковим засобом розвідки і вказівки цілей для більшості російських надводних кораблів і ударних систем.

Примітно, що БПЛА "Форпост" створили на основі раніше закуплених ізраїльських безпілотників Searcher Mk II. Російський аналог вже активно використовується на війні в Сирії. У планах у окупантів – створити модернізовану версію "Форпосту-М", яка повинна стати першим ударним російським безпілотником.

Як повідомляв OBOZREVATEL, окупанти в Криму заявили, що знищать всю військову техніку України, якщо Київ не забере її до 2024 року.

Також на аеродромі "Бельбек" біля Севастополя в анексованому Криму зафіксовано скупчення як мінімум 24 одиниць російських літаків-винищувачів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!