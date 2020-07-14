Кремль обрав момент для тиску на Зеленського, – Пономарьов

Ситуацію падіння рейтингу президента України Володимира Зеленського Кремль використовує для тиску на Київ у питанні Донбасу.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив російський опозиціонер Ілля Пономарьов. "Зараз Росія дуже хоче натиснути на Україну. Вона точно так само, як все українське суспільство, особливо політичний клас, дивиться на рейтинги президента, що публікуються, і розуміє, що зараз той момент, коли можна тиснути на Зеленського", – зауважив політик.

На його думку, президенту України напередодні місцевих виборів особливо необхідний прогрес щодо Донбасу. "Відповідно, вони піднімають ставки і висувають нові умови, створюють нервову атмосферу", – сказав Пономарьов.

У той же час він запевнив, що "республіки – тільки привід для торгівлі. Росії потрібна вся Україна, їм потрібно тиснути на всю країну цілком і домовлятися з країною цілком, тримати свій вплив на Київ, а не на Донецьк".

"Чим вище ставки, тим більш гнучким і слухняним, з їхньої точки зору, повинно бути українське керівництво", – пояснив опозиціонер.

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