Кремль може повторити сценарій анексії Криму на півдні України, – Чийгоз

Кремль може вдатися до агресії на півдні України за сценарієм, що реалізувався під час захоплення Криму.

Таку думку під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV висловив народний депутат України Ахтем Чийгоз. Зокрема, за його словами, до цього агресора підштовхує деморалізація суспільства та риторика влади, що "надихає ворога".

Відповідаючи на запитання про те, чи може Росія піти на акт агресії проти України, щоб вирішити проблему постачання прісної води в Крим, він сказав: "Не тільки вода є приводом для російського фашизму. Є намагання захопити всю Україну під контроль".

У цьому контексті Чийгоз вказав на низку небезпечних тенденцій. "Останній рік була така риторика, що надихнула нашого ворога. Я маю на увазі наші помилки на міжнародній арені, і те, що зараз скорочуються наші Збройні Сили, і те, що зараз у суспільстві йде деморалізація. Це завжди надихало Російську імперію, коли всередині держави були незрозумілі рухи в напрямку того, щоб побрататись із ворогом", – наголосив він.

Зокрема, він зазначив, що на сьогодні на півдні України має місце "сплеск проросійського руху".

Нардеп провів паралель із подіями 2014 року, що передували анексії Криму. "Вони (Росія, – Ред.) намагалися показати, що є проросійський рух всередині суспільства. Коли вони побачили, що там є ще й кримські татари та українці, які чинитимуть опір, з’явилися "зелені чоловічки".

"Зараз у нас на півдні, на жаль, такий сценарій я не виключаю", – попередив нардеп.

Як писав OBOZREVATEL, російський журналіст Ігор Яковенко заявив: "єдиний спосіб Путіну потрапити в топ порядку денного – це затіяти ще якусь гидоту. Путін останнім часом великий фахівець зі створення неприємностей".