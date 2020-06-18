Кремль може піти на ескалацію після 1 липня – Клімкін

Після всеросійського референдуму щодо змін до Конституції РФ, призначеного на 1 липня, Кремль може вдатися до ескалації і провокаціям в Україні.

Таку думку в ефірі програмі "Гостре питання" на телеканалі ObozTV висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. "Це може бути на релігійному тлі, може бути щось інше, може бути послідовність якихось випадків. Вони дуже добре знають, як це робити", – додав він.

За словам ексміністра, є низка причин, що можуть примусити президента РФ Володимира Путіна вдатися до таких кроків.

"Стільки проблем нашаровується всередині країни. І ціна на нафту, і перенесений парад, і відкладене голосування, і кількість тих, хто захворів в Росії, і економіка. Якщо подивитись навіть офіційні рейтинги, довіра до влади і до Путіна явно просідає", – нагадав він.

"Я нікого не хочу налякати. Але я вважаю, що саме цей період – приблизно до початку наступного року – буде найскладніший з точки зору цих викликів", – підкреслив Клімкін.

Повну версію бліц-інтерв’ю з Павлом Клімкіним скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, керівництво російських окупаційних адміністрацій за вказівкою кураторів із РФ продовжує заходи, спрямовані на штучне формування загрози ескалації бойових дій. Головне управління розвідки дізналося, що з 20 травня так звані перший і другий армійські корпуси перебувають в повній бойовій готовності.