Кремль може піти на ескалацію через воду для Криму – Куніцин

Україні слід бути готовою до того, що Російська Федерація може вдатися до військової ескалації, щоб забезпечити дніпровською водою анексований Крим.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив ексглава Ради міністрів АР Крим Сергій Куніцин. "Краще бути готовими і не особливо сподіватися на те, що зараз хтось стане поруч із нами з багнетами", – зауважив він.

У цьому контексті Куніцин нагадав про непередбачувані дії РФ із островом Тузла.

"Хто міг спрогнозувати події на Тузлі? Два президенти – Леонід Кучма і Володимир Путін – зустрілися, роз'їхалися, а наступного дня нам почали насипати 4-кілометрову дамбу, і це тривало протягом місяця. Залишалася доба для того щоб з'єднати дамбу з островом. Якби не жорстка позиція президента, силовиків, кримської влади, прикордонників, Збройних Сил, якби ми не затопили 2 баржі вночі, невідомо, чим би це все закінчилося", – нагадав він.

Президент РФ Володимир Путін в анексованому Криму

"Після Тузли я чудово зрозумів, що чекати можна чого завгодно", – резюмував ексчиновник.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Сергій Куніцин заявив, що наразі в анексованому Криму вичерпані всі запаси прісної води.