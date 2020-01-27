"Зеленського хочуть розвернути": волонтер попередив про нові плани Кремля щодо Донбасу

Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, волонтер Георгій Тука виявив ознаки "розвертання" України в бік перетворення окупованого Донбасу на подобу "Придністровської народної республіки".

На це, зокрема, вказує призначення новим куратором Донбасу заступника голови адміністрації президента Росії Дмитра Козака. Своєю думкою Тука поділився у блозі OBOZREVATEL.

Тука нагадав, що Козак "був "генеральним конструктором" так званої "Придністровської народної республіки". "Саме він був організатором так званих прямих переговорів між Кишиневом і Тирасполем. Це дало можливість Росії зі сторони конфлікту перетворитися спочатку на спостерігача, потім на гаранта, а врешті-решт як миротворці росіяни там і залишилися", – пояснив волонтер.

Володимир Зеленський

"Пішла інформація про те, що як альтернативу "Мінську" в Офісі президента готуються до ідеї про реалізацію переговорів на майданчику Київ-Донецьк-Луганськ. Тобто нас ведуть до того самого придністровського сценарію прямих переговорів. До того ж все активніше просувається теза про необхідність відновлення економічних зв'язків із підприємствами на окупованих територіях, що укладається в канву сценарію "ПНР", – зауважив він.

Тука також звернув увагу на те, що "на Україну починає чинитися тиск і з боку Німеччини, і з боку Франції", зокрема, в нормандському форматі. "На жаль, у мене складається стійке враження, що нас розвертають рухатися за сценарієм "Придністровської народної республіки", – сказав він.

За оцінками волонтера, "оточення Зеленського до цього готове. Наскільки буде готовий сам Зеленський, залежатиме від того, чи вдасться здоровим проукраїнським силам донести до нього свою позицію і свою стурбованість".

Як писав OBOZREVATEL:

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