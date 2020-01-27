"Зеленського хочуть розвернути": волонтер попередив про нові плани Кремля щодо Донбасу

Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, волонтер Георгій Тука виявив ознаки "розвертання" України в бік перетворення окупованого Донбасу на подобу "Придністровської народної республіки".
На це, зокрема, вказує призначення новим куратором Донбасу заступника голови адміністрації президента Росії Дмитра Козака. Своєю думкою Тука поділився у блозі OBOZREVATEL.
Тука нагадав, що Козак "був "генеральним конструктором" так званої "Придністровської народної республіки". "Саме він був організатором так званих прямих переговорів між Кишиневом і Тирасполем. Це дало можливість Росії зі сторони конфлікту перетворитися спочатку на спостерігача, потім на гаранта, а врешті-решт як миротворці росіяни там і залишилися", – пояснив волонтер.
Володимир Зеленський
"Пішла інформація про те, що як альтернативу "Мінську" в Офісі президента готуються до ідеї про реалізацію переговорів на майданчику Київ-Донецьк-Луганськ. Тобто нас ведуть до того самого придністровського сценарію прямих переговорів. До того ж все активніше просувається теза про необхідність відновлення економічних зв'язків із підприємствами на окупованих територіях, що укладається в канву сценарію "ПНР", – зауважив він.
Тука також звернув увагу на те, що "на Україну починає чинитися тиск і з боку Німеччини, і з боку Франції", зокрема, в нормандському форматі. "На жаль, у мене складається стійке враження, що нас розвертають рухатися за сценарієм "Придністровської народної республіки", – сказав він.
За оцінками волонтера, "оточення Зеленського до цього готове. Наскільки буде готовий сам Зеленський, залежатиме від того, чи вдасться здоровим проукраїнським силам донести до нього свою позицію і свою стурбованість".
Як писав OBOZREVATEL:
Помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков, який курував Донбас, залишив державну службу.
Його місце посів новопризначений заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак.
Незабаром після цих перестановок ватажок "ДНР" Денис Пушилін прибув до Москви для отримання "нових інструкцій".
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