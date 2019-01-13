Кремль готує новий сценарій для Донбасу: журналіст розкрив деталі

Кремль розробляє новий сценарій дій на окупованих територіях Донбасу. Попередні плани Росії вже зазнали поразки.
Про це в ефірі "1+1" заявив кореспондент Андрій Цаплієнко. На його думку, росіянам нині важко нести такий тягар як ОРДЛО, але й викинути просто шкода.
"На відео, яке передали з Донецька, видно, що з вулиць окупованого міста, як по команді, зникли зображення місцевих бойовиків – живих і загиблих. На їх місці – не надто помітні рекламні плакати. Замість закликів героїчно загинути за "Новоросію", нейтрально пропонують товари і послуги. Єдиний виняток – кафе "Сепар", де закінчив свої дні Олександр Захарченко", – розповів Цаплієнко.
За його словами, оточення покійного екс-ватажка "ДНР" вже відсторонено Кремлем від грошових потоків і управлінських можливостей. Їх замінила нова "влада": так званий прем'єр "ДНР" Олександр Ананченко і голова компанії "Внешторгсервис" Володимир Пашков.
"Ананченко заборонено фотографувати. Доступ до нього має обмежене коло наближених осіб. Ці двоє і є справжнім менеджментом квазіреспублік. А місцевих найманців остаточно посунули від великих грошей. Їм дозволили заробляти тільки на лінії фронту, щоб не дати охолонути гарячій точці, яку Кремль створив на карті Європи", – запевнив кореспондент.
Він підкреслив, що Росія вже не приховує факт присутності на Донбасі рекордної кількості своїх військових. Більша їх частина – офіцери.
"(В Кремлі.- Ред.) розуміють: для Москви Мінські угоди втратили сенс. Який план переможе – поки не зрозуміло. І, схоже, російські офіцери на Донбасі перестали ховатися. А, отже, окуповані території в 2019 році стоять на порозі великих змін", – підвів підсумок Цаплієнко.
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