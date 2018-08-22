Кремль готує атаку на Одесу й узбережжя Азова: експерт дав невтішний прогноз

Дії Росії в Азовському морі з блокування українських кораблів свідчать про те, що війна тепер ведеться і на морі.

"Згідно з законом про оборону України, згідно з визначенням агресії Генеральної асамблеї ООН, блокування портів - це вже є актом агресії. І, власне, те, що відбувається в Азові - це є повзуча агресія в Азовському морі", - написав у своєму блозі на OBOZREVATEL експерт із питань зовнішньої політики і безпеки, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень" Олександр Хара.

За його словами, Росія контролює анексований Крим і Керченську протоку, і найлегше відрізати Україну від морів саме в Азові. Крім того, Україна фактично втратила військово-морський флот.

"Це підготовка до можливої агресії у вигляді десантування на узбережжя Азова й Одеси... Якщо Україну відріжуть від моря, то це буде непоправний удар по нашій економіці", - вказав експерт, нагадавши, що Маріуполь і Бердянськ є великими портами, які залежать від морського експорту.

Хара наголосив, що Україна у відповідь на російські провокації має діяти одразу в трьох напрямках: дипломатичному, правовому і військовому. Так, МЗС має вимагати скликати Раду безпеки ООН і публікувати ноти протесту, необхідно збирати докази порушень РФ на Азові для допомоги судновласникам, які несуть збитки, і для судових позовів. Однак українські дипломати, за словами експерта, не діють. А військові реагують правильно, запланувавши перекидання додаткових плавзасобів для протидії РФ.

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Крім того Хара зазначив, що Україна має вийти з Угоди про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, в якій вони визнаються внутрішніми водами. Саме цим документом Росія прикриває свої провокаційні дії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія в Азовському морі змінила модель поведінки - стала затримувати іноземні судна в Керченській протоці. Це, в свою чергу, впливає на економічну привабливість України.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Україна підтримує введення санкцій щодо російських портів на Чорному морі у відповідь на блокаду російською владою Азовського моря для українських судів.