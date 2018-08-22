МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Кремль готує атаку на Одесу й узбережжя Азова: експерт дав невтішний прогноз

Читати новину російською

Дії Росії в Азовському морі з блокування українських кораблів свідчать про те, що війна тепер ведеться і на морі.

"Згідно з законом про оборону України, згідно з визначенням агресії Генеральної асамблеї ООН, блокування портів - це вже є актом агресії. І, власне, те, що відбувається в Азові - це є повзуча агресія в Азовському морі", - написав у своєму блозі на OBOZREVATEL експерт із питань зовнішньої політики і безпеки, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень" Олександр Хара.

За його словами, Росія контролює анексований Крим і Керченську протоку, і найлегше відрізати Україну від морів саме в Азові. Крім того, Україна фактично втратила військово-морський флот.

"Це підготовка до можливої агресії у вигляді десантування на узбережжя Азова й Одеси... Якщо Україну відріжуть від моря, то це буде непоправний удар по нашій економіці", - вказав експерт, нагадавши, що Маріуполь і Бердянськ є великими портами, які залежать від морського експорту.

Новини
Блокада Азовського моря: в український порт тиждень не заходили кораблі

Хара наголосив, що Україна у відповідь на російські провокації має діяти одразу в трьох напрямках: дипломатичному, правовому і військовому. Так, МЗС має вимагати скликати Раду безпеки ООН і публікувати ноти протесту, необхідно збирати докази порушень РФ на Азові для допомоги судновласникам, які несуть збитки, і для судових позовів. Однак українські дипломати, за словами експерта, не діють. А військові реагують правильно, запланувавши перекидання додаткових плавзасобів для протидії РФ.

Новини
У Британії напророкували захоплення Росією Азовського моря й Одеси

Крім того Хара зазначив, що Україна має вийти з Угоди про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, в якій вони визнаються внутрішніми водами. Саме цим документом Росія прикриває свої провокаційні дії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія в Азовському морі змінила модель поведінки - стала затримувати іноземні судна в Керченській протоці. Це, в свою чергу, впливає на економічну привабливість України.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Україна підтримує введення санкцій щодо російських портів на Чорному морі у відповідь на блокаду російською владою Азовського моря для українських судів.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкт
Азовське море
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
3
4
Смішно
0
Цікаво
9
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воробей Андрей
Воробей Андрей
Пусть денонсируют договор. Тогда через Керченский пролив вообще не пройдут, это будут суверенные воды России - 7 миль от берега.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Русский Солдат
Русский Солдат
Вот эта ситуация реально показывает ничтожество хохлов, тут уж не соврешь, что якобы с Российской Армией хохлы воюют, как на Донбассе. Вот она Российская Армия, на Азове и в Крыму, идите воюйте, хохлики.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Пигин Макс
Пигин Макс
Опять нерабов запугивают страшными москалями. Дабы они не мычали, что жизнь хреновая. А если не секрет, то сколько украинских судов заблокировала Россия?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Наші блоги