"Кавказ-2020" не загрожує Україні, але Кремль готовий до нової війни і окупації, - Фельгенгауер

Тетяна Гайжевська Розслідування 16:11, 21.09.2020 Оновлено: 16:21, 21.09.2020

Масштабні військові навчання "Кавказ-2020", що проводяться Росією, не становлять загрози для України з точки зору можливого наступу, але Кремль може розпочати війну на іншому напрямку.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив російський військовий експерт Павло Фельгенгауер. "Поки що немає підстав вважати, що зараз раптом восени розпочнеться якийсь конфлікт з Україною", – заявив він.

На думку експерта, загроза повномасштабного наступу Росії на Україну може виникнути в разі, якщо почнеться "серйозна дестабілізація або ще щось в цьому дусі".

Разом з тим Фельгенгауер підкреслив, що в даний час найбільш актуальною темою для Кремля є не Україна, а Білорусь. "Якщо щось таке станеться в Білорусі, це буде casus belli (привід до війни, – Ред.). У Білорусі може впасти режим Лукашенка, і це буде сигналом", – сказав експерт.

У цьому контексті він зауважив, що у п'ятого президента Білорусі Олександра Лукашенка немає суттєвого силового резерву, і Кремль почав готуватися до негативного для нього сценарію. "Тепер там на постійній основі під виглядом навчань буде російський контингент".

За його оцінками, керівництво РФ може спробувати повторити в Білорусі український сценарій 2013-2014 років, включаючи окупацію території.

"Можлива окупація всієї території. На якусь частину Кремль розмінюватися не буде", – припустив експерт.

Як писав OBOZREVATEL:

  • 21 вересня стартували стратегічні командно-штабні навчання "Кавказ-2020", в ході яких, зокрема, планується відпрацювати навички передислокації військ.

  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не боїться масштабних військових навчань Росії "Кавказ-2020".

  • Військовий експерт Олег Жданов запевнив, що "Кавказ-2020" не становить загрози для України в силу ряду причин.

  • 14 вересня відбулася зустріч Лукашенка з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої він заявив, що на тлі протестів в Білорусі двом країнам потрібно "триматися якомога тісніше".

  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що слова глави МЗС Росії Сергія Лаврова про нібито присутність в Білорусі "200 екстремістів з України" може стати приводом введення військ РФ в сусідню країну.

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