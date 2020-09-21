"Кавказ-2020" не загрожує Україні, але Кремль готовий до нової війни і окупації, - Фельгенгауер

Масштабні військові навчання "Кавказ-2020", що проводяться Росією, не становлять загрози для України з точки зору можливого наступу, але Кремль може розпочати війну на іншому напрямку.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив російський військовий експерт Павло Фельгенгауер. "Поки що немає підстав вважати, що зараз раптом восени розпочнеться якийсь конфлікт з Україною", – заявив він.

На думку експерта, загроза повномасштабного наступу Росії на Україну може виникнути в разі, якщо почнеться "серйозна дестабілізація або ще щось в цьому дусі".

Разом з тим Фельгенгауер підкреслив, що в даний час найбільш актуальною темою для Кремля є не Україна, а Білорусь. "Якщо щось таке станеться в Білорусі, це буде casus belli (привід до війни, – Ред.). У Білорусі може впасти режим Лукашенка, і це буде сигналом", – сказав експерт.

У цьому контексті він зауважив, що у п'ятого президента Білорусі Олександра Лукашенка немає суттєвого силового резерву, і Кремль почав готуватися до негативного для нього сценарію. "Тепер там на постійній основі під виглядом навчань буде російський контингент".

За його оцінками, керівництво РФ може спробувати повторити в Білорусі український сценарій 2013-2014 років, включаючи окупацію території.

"Можлива окупація всієї території. На якусь частину Кремль розмінюватися не буде", – припустив експерт.

Як писав OBOZREVATEL: