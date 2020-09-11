Кравчук не мав права призначати інспекцію на Донбасі, – Гай

Тристороння контактна група (ТКГ) не має повноважень на ухвалення рішень про військові інспекції позицій Збройних Сил України на Донбасі.

Таку заяву в бліцінтерв’ю OBOZREVATEL зробив ветеран АТО, волонтер, військовий експерт Мирослав Гай. "Сьогодні ТКГ не має взагалі жодних повноважень робити чи не робити будь-які інспекції. Неможливо, щоб це вирішували Кравчук, Фокін і всі інші, хто там зібралися", – наголосив він.

Як пояснив Гай, підставою для такої інспекції може бути лише письмовий наказ президента України. В інакшому випадку інспекція буде вважатися злочином.

За його словам, перш ніж ухвалити таке рішення, глава держави повинен отримати тематичну доповідь щодо можливості і безпечності такого кроку від глави СБУ і командувача Об’єднаних Сил. "В курсі всіх цих справ має бути міністр оборони", – додав він.

Офіцер пояснив, що Збройні Сили мали всі підстави не виконувати рішення ТКГ про проведення інспекції.

Повну версію бліцінтерв’ю з Мирославом Гаєм читайте тут.

Як писав OBOZREVATEL:

9 вересня на терміновому засіданні ТКГ Україна погодилася проінспектувати разом із представниками координатора від ОБСЄ ділянку позицій Збройних сил України біля населеного пункту Шуми в Донецькій області.

В Офісі президента пояснювали, що українська сторона погодилася на інспекцію, щоб спростувати фейки окупантів і не допустити нових провокацій.

10 вересня в Офісі президента України повідомили, що інспекція тимчасово скасовується.

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