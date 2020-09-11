Кравчук не мав права призначати інспекцію на Донбасі, – Гай

"Члени Тристоронньої контактної групи не мали права призначати інспекцію позицій ЗСУ на Донбасі"
"Це прерогатива Верховного головнокомандувача, президента України Володимира Зеленського"
"Якщо інспекція буде проведена без його письмового наказу, це розцінюватиметься як злочин"
Тристороння контактна група (ТКГ) не має повноважень на ухвалення рішень про військові інспекції позицій Збройних Сил України на Донбасі.
Таку заяву в бліцінтерв’ю OBOZREVATEL зробив ветеран АТО, волонтер, військовий експерт Мирослав Гай. "Сьогодні ТКГ не має взагалі жодних повноважень робити чи не робити будь-які інспекції. Неможливо, щоб це вирішували Кравчук, Фокін і всі інші, хто там зібралися", – наголосив він.
Як пояснив Гай, підставою для такої інспекції може бути лише письмовий наказ президента України. В інакшому випадку інспекція буде вважатися злочином.
За його словам, перш ніж ухвалити таке рішення, глава держави повинен отримати тематичну доповідь щодо можливості і безпечності такого кроку від глави СБУ і командувача Об’єднаних Сил. "В курсі всіх цих справ має бути міністр оборони", – додав він.
Офіцер пояснив, що Збройні Сили мали всі підстави не виконувати рішення ТКГ про проведення інспекції.
Повну версію бліцінтерв’ю з Мирославом Гаєм читайте тут.
Як писав OBOZREVATEL:
9 вересня на терміновому засіданні ТКГ Україна погодилася проінспектувати разом із представниками координатора від ОБСЄ ділянку позицій Збройних сил України біля населеного пункту Шуми в Донецькій області.
В Офісі президента пояснювали, що українська сторона погодилася на інспекцію, щоб спростувати фейки окупантів і не допустити нових провокацій.
10 вересня в Офісі президента України повідомили, що інспекція тимчасово скасовується.
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