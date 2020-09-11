Топтеми:

Кравчук не мав права призначати інспекцію на Донбасі, – Гай

Тетяна Гайжевська
Тетяна Гайжевська
Розслідування
2,0 т.

  • "Члени Тристоронньої контактної групи не мали права призначати інспекцію позицій ЗСУ на Донбасі"

  • "Це прерогатива Верховного головнокомандувача, президента України Володимира Зеленського"

  • "Якщо інспекція буде проведена без його письмового наказу, це розцінюватиметься як злочин"

Кравчук не мав права призначати інспекцію на Донбасі, – Гай

Тристороння контактна група (ТКГ) не має повноважень на ухвалення рішень про військові інспекції позицій Збройних Сил України на Донбасі.

Таку заяву в бліцінтерв’ю OBOZREVATEL зробив ветеран АТО, волонтер, військовий експерт Мирослав Гай. "Сьогодні ТКГ не має взагалі жодних повноважень робити чи не робити будь-які інспекції. Неможливо, щоб це вирішували Кравчук, Фокін і всі інші, хто там зібралися", – наголосив він.

Як пояснив Гай, підставою для такої інспекції може бути лише письмовий наказ президента України. В інакшому випадку інспекція буде вважатися злочином.

За його словам, перш ніж ухвалити таке рішення, глава держави повинен отримати тематичну доповідь щодо можливості і безпечності такого кроку від глави СБУ і командувача Об’єднаних Сил. "В курсі всіх цих справ має бути міністр оборони", – додав він.

Офіцер пояснив, що Збройні Сили мали всі підстави не виконувати рішення ТКГ про проведення інспекції.

Повну версію бліцінтерв’ю з Мирославом Гаєм читайте тут.

Як писав OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

УкраїнаПеремир'я на ДонбасіВійна на ДонбасіЕксклюзивНовини ДонбасуМирослав Гай
Чому ви можете довіряти OBOZREVATEL
Поділитися в Facebook