Кравчук назвав 'закриту тему' в переговорах щодо Донбасу

Голова делегації України в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук назвав "закриту тему", яку не можна обговорювати в ТКГ за жодних умов.

"Ніколи ні з ким ми не будемо обговорювати питання, які знаходяться за червоною лінією", – заявив він під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV.

Як пояснив перший президент, йдеться про питання суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України. "Це питання, які не обговорюються і в порядок денний не вводяться", – наголосив він.

"Це питання нашого життя, нації, народу, і я на це ніколи не піду і жодного документа ніколи не підпишу за будь-яких умов", – запевнив Кравчук.

Більше того, він пообіцяв припинити будь-яке обговорення на ці теми, щойно воно буде розпочато. "Я одразу скажу: тема закрита, немає про що говорити", – підкреслив перший президент.

В цьому контексті він нагадав, що подібним чином він поводився і під час підписання угоди про припинення існування Радянського Союзу в 1991 році.

Повну версію інтерв’ю з Леонідом Кравчуком читайте тут.

Як писав OBOZREVATEL, ветеран АТО, волонтер Мирослав Гай заявив, що Кремль ставить собі за мету протягом найближчих двох місяців максимально просунутися в мінському форматі щодо здачі національних інтересів України.