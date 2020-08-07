Кравчук назвав умову для поїздки на окупований Донбас

Голова делегації України в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук готовий особисто відвідати окуповані території Донбасу за умови припинення вогню.

Про це він розповів під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV. "Якщо припиниться вогонь, тоді можливість поїздки на територію, щоб послухати, як думають люди, буде", – запевнив він.

У цьому контексті перший президент наголосив, що документ про повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі, підписаний на засіданні Тристоронньої контактної групи, має виконуватися.

Кравчук розповів, що має намір поговорити з місцевими жителями. Він переконаний у тому, що їхня думка відрізняється від позиції, яку висловлюють ватажки незаконних терористичних формувань Донбасу.

"Треба послухати людей, тому що робиться все для людей. Наскільки мені відомо, люди не хочуть війни, не хочуть смертей, вони не хочуть вмирати. Вони хочуть жити нормально, жити, як живуть люди в цивілізованих демократичних країнах світу", – заявив Кравчук.

Повну версію інтерв’ю з Леонідом Кравчуком читайте на OBOZREVATEL у неділю, 9 серпня.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Леонід Кравчук заявив про можливість підписання нового Будапештського меморандуму, до якого можуть долучитися інші країни і в тексті якого буде прописано чіткі механізми його реалізації.