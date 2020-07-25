Кравчук назвав шлях до миру в війні на Донбасі.

Якщо повне і всеосяжне припинення вогню на Донбасі, узгоджене в Тристоронній контактній групі на 27 липня, відбудеться, це означатиме початок шляху до миру.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив перший президент України Леонід Кравчук. "Якщо припинення вогню відбудеться, звичайно, я святкуватиму. Це буде початок реальної домовленості, перший крок і велика справа, ми почнемо йти до миру", – зауважив він.

На думку першого президента, вказівка на припинення вогню "ДНР" і "ЛНР" могла надійти з Москви. "Раз заявили, що буде припинення вогню, то вони домовилися", – припустив він.

Разом із тим Кравчук нагадав про те, що за всю історію війни на Донбасі терористичні "республіки" жодного разу не дотримувалися умов перемир'я. "Це люди, які поза законом, поза міжнародними нормами відносин між країнами. Вони можуть діяти як завгодно і за будь-яких умов", – зауважив перший президент.

Водночас він наголосив, що готовий аплодувати, якщо цього разу повне припинення вогню відбудеться.

Повну версію інтерв'ю з Леонідом Кравчуком скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи 22 липня було досягнуто домовленості про повне припинення вогню на Донбасі з 00:01 годин понеділка, 27 липня. В Офісі президента її назвали проривом.