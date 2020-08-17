Кравчук назвав наслідки вводу миротворців на Донбас

Введення миротворчої місії на Донбас може призвести до "заморозки" війни.

Як повідомив в інтерв'ю "Сегодня" голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, спочатку треба вирішити, хто буде у складі миротворчої місії – ОБСЄ чи ООН.

"Чи вони готові, чи готові держави? Скільки це буде для держав коштувати? Вони вийдуть на кордон, чи, як хоче Росія, на лінію розмежування? Україна каже про українсько-російський кордон", – зазначив він.

За словами Кравчука, зараз стільки питань, що важко їх обговорювати.

"Проте, хочу сказати вам щиро, що ця робота йде в різних напрямках. Ми маємо плюси і мінуси в цій роботі, знаємо, які кроки треба робити, хто нас підтримує, а хто нам заважає, знаємо чому заважає і як обходити ці валуни, які стоять на дорозі. Але говорити про це реально передчасно", – додав представник України в ТКГ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник міністра закордонних справ Василь Боднар заявив, що у разі неуспішності реалізації Мінських домовленостей для врегулювання ситуації на Донбасі Україна може повернутися до так званого Плану Б. Він серед іншого передбачає введення миротворчої місії.