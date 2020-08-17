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Кравчук назвав наслідки вводу миротворців на Донбас

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Розслідування
5,4 т.
Крачук визнав, що миротворча місія може призвести до 'заморозки' війни на Донбасі

Крачук визнав, що миротворча місія може призвести до "заморозки" війни на Донбасі.

Введення миротворчої місії на Донбас може призвести до "заморозки" війни.

Як повідомив в інтерв'ю "Сегодня" голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, спочатку треба вирішити, хто буде у складі миротворчої місії – ОБСЄ чи ООН.

"Чи вони готові, чи готові держави? Скільки це буде для держав коштувати? Вони вийдуть на кордон, чи, як хоче Росія, на лінію розмежування? Україна каже про українсько-російський кордон", – зазначив він.

За словами Кравчука, зараз стільки питань, що важко їх обговорювати.

"Проте, хочу сказати вам щиро, що ця робота йде в різних напрямках. Ми маємо плюси і мінуси в цій роботі, знаємо, які кроки треба робити, хто нас підтримує, а хто нам заважає, знаємо чому заважає і як обходити ці валуни, які стоять на дорозі. Але говорити про це реально передчасно", – додав представник України в ТКГ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник міністра закордонних справ Василь Боднар заявив, що у разі неуспішності реалізації Мінських домовленостей для врегулювання ситуації на Донбасі Україна може повернутися до так званого Плану Б. Він серед іншого передбачає введення миротворчої місії.

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УкраїнаВійна на ДонбасіДонбасЛеонід Кравчук
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  2. Розслідування