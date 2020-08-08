Кравчук назвав чотири варіанти припинення вогню на Донбасі

Голова делегації України в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук назвав чотири варіанти повного припинення вогню на Донбасі, один з яких – переговори.

Про це він розповів під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV. "Ми бачимо, що це треба зробити через переговори – раз, через дискусії – два, через компроміси – три. І через відповідні поступки", – сказав він.

В контексте останнього пункту перший президент наголосив, що Україна готова йти на поступки, якщо відповідні кроки будуть "і з того боку". За його словами, жодна сторона не може ставити вимоги до іншої та пред’являти ультиматуми.

Кравчук повідомив, що питання всеосяжного і повного припинення вогню на Донбасі обговорювалося 3 серпня в українській делегації ТКГ. Відеоконференція з цього приводу за участю всіх сторін запланована на середину серпня.

В цьому контексті перший президент запевнив: "Українська сторона готова запропонувати і вимагати, щоб підписи, які поставлені, поважалися – і нами, і тими людьми, які підпорядковані в тих регіонах певним структурам. Щоб ми дійсно не на словах, а на ділі почали перемир’я серйозно і надовго".

Повну версію інтерв’ю з Леонідом Кравчуком читайте на OBOZREVATEL у неділю, 9 серпня.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Леонід Кравчук назвав головну умову своєї поїздки на окупований Донбас, а також озвучив головну мету такої подорожі.