Кравчук анонсував новий Будапештський меморандум

У разі, якщо переговори щодо Донбасу у форматі Тристоронньої контактної групи зайдуть у глухий кут, українська сторона може ініціювати підписання нового Будапештського меморандуму.

Про це під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV заявив голова делегації України в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук. "Я думаю, ми будемо не оновлювати, а розширювати. Ми будемо думати про нову редакцію документа", – сказав він про будапештський формат і Будапештський меморандум.

Зокрема, на думку першого президента, до документа повинна приєднатися Німеччина як одна з провідних країн Європи, Польща та інші країни.

Кравчук також наголосив, що в оновленій версії Будапештського меморандуму має йтися не лише про "заяви та бажання", а про чіткий механізм реалізації задекларованих у ньому принципів.

"Це питання не знімається з порядку денного, і ми будемо це ініціювати, якщо раптом все це зайде в глухий кут. Але я не вірю, що й далі буде цей глухий кут", – резюмував перший президент.

Повну версію інтерв’ю з Леонідом Кравчуком незабаром читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, 3 серпня Леонід Кравчук провів першу зустріч із членами української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу. Раніше він пообіцяв, що ніколи не підпише будь-який документ, який зашкодить державі.