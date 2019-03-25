"Красені!" ЗСУ блискуче розбили окупантів під Луганськом

У Луганській області в зоні проведення Операції Об'єднаних сил ЗСУ успішно розбили бойовиків.

Про це повідомив у Facebook волонтер Юрій Мисягін, опублікувавши розмову з одним із бійців 54 бригади, в зону відповідальності якої входить вказана територія.

Відзначається, що українські захисники використали ПТКР (протитанкова керована ракета) в районі Попасної у напрямку Первомайська, який перебуває на тимчасово окупованій території.

ЗСУ GuildHall

Співрозмовник повідомив, що йде бій, і встиг поділитися успіхами. За його словами, кілька днів тому були знищені два бойовики. "Одного ПТУРа вистачило. Прямо в опорник зайшов. Уже підтвердили дані. Один із загиблих виявився командиром взводу", – повідомив український військовий.

На здивоване запитання, як же ЗСУ вдалося відреагувати на настільки великій відстані, боєць пояснив, що в їхніх рядах є досвідчені умільці.

"Красені. Успіхів", – підтримав співрозмовника Мисягін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали як українські захисники знищили одиницю військової техніки терористів на Донбасі, яка підвозила озброєння на передову.

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