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28 грудня • оновлено в 11:39
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/ Розслідування

"Красені!" Українські спецпідрозділи отримали нові катери. Фото

1.6т
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Одеський та Маріупольський загони морської охорони ДПСУ отримали нові малі катери українського виробництва.

Про це повідомили у пресслужбі МВС України. Також у Telegram-каналі МВС опублікували фото катерів.

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"Маленькі красені українського виробництва. Катери оснащені стаціонарним дизельним двигуном, мають запас пального більш ніж 300 літрів, максимально можуть вмістити 11 бійців, прийняти на борт загалом 1500 кг, тобто збільшену штурмову групу в повному екіпіруванні і з озброєнням", – додали у відомстві.

З нового навігаційного сезону підрозділи спеціальних дій на Азовському і Чорному морях виходитимуть на службу на нових катерах.

Українські спецпідрозділу отримали нові катери

Українські спецпідрозділу отримали нові катери

МВС України

Українські спецпідрозділу отримали нові катери

Українські спецпідрозділу отримали нові катери

МВС України

Українські спецпідрозділу отримали нові катери

Українські спецпідрозділу отримали нові катери

МВС України

Українські спецпідрозділу отримали нові катери

Українські спецпідрозділу отримали нові катери

МВС України

Українські спецпідрозділу отримали нові катери

Українські спецпідрозділу отримали нові катери

МВС України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗСУ налякали терористів могутньою зброєю.

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Україна
Тег
Міністерство внутрішніх справ України
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ну всё, теперь можно плыть через Керченский пролив...
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Кремль в панике! Ахрессор напуган! Так победим! Свободу попугаям! Обоз, больше пэрэмох нет? Писать не о чем? Это нынешний уровень достижений Украины-надувные лодки?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Зачем тогда нужны столетние американские катера береговой охраны, которые б/у. Чем более разнотипные оборудование тем дороже его эксплуатация и ремонт.
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