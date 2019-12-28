"Красені!" Українські спецпідрозділи отримали нові катери. Фото

Одеський та Маріупольський загони морської охорони ДПСУ отримали нові малі катери українського виробництва.

Про це повідомили у пресслужбі МВС України. Також у Telegram-каналі МВС опублікували фото катерів.

"Маленькі красені українського виробництва. Катери оснащені стаціонарним дизельним двигуном, мають запас пального більш ніж 300 літрів, максимально можуть вмістити 11 бійців, прийняти на борт загалом 1500 кг, тобто збільшену штурмову групу в повному екіпіруванні і з озброєнням", – додали у відомстві.

З нового навігаційного сезону підрозділи спеціальних дій на Азовському і Чорному морях виходитимуть на службу на нових катерах.

Українські спецпідрозділу отримали нові катери МВС України

Українські спецпідрозділу отримали нові катери МВС України

Українські спецпідрозділу отримали нові катери МВС України

Українські спецпідрозділу отримали нові катери МВС України

Українські спецпідрозділу отримали нові катери МВС України

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