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"Красені!" Бійці ЗСУ обдурили терористів на Донбасі

143.3тЧитати новину російською

У зоні проведення ООС на Донбасі українські військовослужбовці проникли на позицію терористів і відібрали в них кулемет.

Як повідомив на своїй сторінці у Fаcebook волонтер Юрій Мисягін, бійці 25-го батальйону 54-ї бригади відзначилися на Світлодарській дузі в середу, 23 травня.

"Поки обд**ченці зализували рани та наводили порядок на своїй позиції після "отвєтки" ЗСУ, бійці проявили військову кмітливість, несподівано для противника з'явилися на його позиції і захопили кулемет Калашникова", - розповів волонтер.

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За його словами, ніхто з бійців ЗСУ не постраждав, "навіть подряпин немає".

"Кулемет знаходиться зараз у 25 батальйоні. Ну красені, реально", - додав Мисягін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бійці ЗСУ закріпилися на нових рубежах на Донбасі.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкти
Новини ДонбасуНовини ДНР
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Трубин Владимир
Трубин Владимир
100-200-х,на каждый день. Отличная цель ребята. Вы ходите по своей земле, поэтому и берите что хотите
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