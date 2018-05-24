"Красені!" Бійці ЗСУ обдурили терористів на Донбасі

У зоні проведення ООС на Донбасі українські військовослужбовці проникли на позицію терористів і відібрали в них кулемет.

Як повідомив на своїй сторінці у Fаcebook волонтер Юрій Мисягін, бійці 25-го батальйону 54-ї бригади відзначилися на Світлодарській дузі в середу, 23 травня.

"Поки обд**ченці зализували рани та наводили порядок на своїй позиції після "отвєтки" ЗСУ, бійці проявили військову кмітливість, несподівано для противника з'явилися на його позиції і захопили кулемет Калашникова", - розповів волонтер.

За його словами, ніхто з бійців ЗСУ не постраждав, "навіть подряпин немає".

"Кулемет знаходиться зараз у 25 батальйоні. Ну красені, реально", - додав Мисягін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бійці ЗСУ закріпилися на нових рубежах на Донбасі.