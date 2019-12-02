"Найкращий снайпер": комбат УДА розповів про підозрюваного у замаху на Соболєва

Заступник командира Української добровольчої армії (УДА), командир 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій "Червень" Гергерт підтвердив, що затримані за підозрою в замаху на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва служили в його батальйоні.

"І Семенов, і Лаврега були у мене", – сказав він, коментуючи інформацію джерел OBOZREVATEL.

Гергерт розповів, що Андрій Лаврега з позивним "Тихий" був бійцем батальйону до 1 червня поточного року. "Сміливий, відповідальний хлопець, один із найкращих снайперів на цій війні. Не по роках талановитий, розумний. Він був нагороджений державною нагородою з рук президента Порошенка", – повідомив командир.

В'ячеслав Соболєв

"Неймовірний хлопець, з якого, якби не ця ситуація, треба було брати приклад. Абсолютно контрольований дисциплінований хлопець. Якщо вже й з ним це трапилося – почав стріляти в центрі міста, – то справи зовсім кепські. У мене зараз серце кров'ю обливається", – зізнався "Червень".

За його словами, Семенов, уродженець Одеської області, був другом Лавреги. "Але особисто я його не пам'ятаю", – зауважив командир.

Він додав, що відсутність статусу у добровольців, які повертаються з війни, відсутність заходів з їхньої соціалізації може штовхати цих людей на злочини. "І це лише початок", – переконаний командир.

Як писав OBOZREVATEL:

У Києві увечері 1 грудня невідомі обстріляли автомобіль Range Rover депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва. В результаті замаху від поранення в голову загинув 3-річний син депутата Олександр.

Раніше стало відомо про те, що В'ячеслав Соболєв кілька років перебуває у жорсткому конфлікті з впливовим "донецьким" суддею. Йому і його родині надходили погрози, зокрема фізичної розправи.

2 грудня поліція затримала двох підозрюваних. За інформацією джерела OBOZREVATEL, їхні прізвища – Семенов і Лаврега.

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