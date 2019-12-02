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2 грудня • оновлено в 22:05
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"Найкращий снайпер": комбат УДА розповів про підозрюваного у замаху на Соболєва

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Заступник командира Української добровольчої армії (УДА), командир 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій "Червень" Гергерт підтвердив, що затримані за підозрою в замаху на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва служили в його батальйоні.

"І Семенов, і Лаврега були у мене", – сказав він, коментуючи інформацію джерел OBOZREVATEL.

Гергерт розповів, що Андрій Лаврега з позивним "Тихий" був бійцем батальйону до 1 червня поточного року. "Сміливий, відповідальний хлопець, один із найкращих снайперів на цій війні. Не по роках талановитий, розумний. Він був нагороджений державною нагородою з рук президента Порошенка", – повідомив командир.

В'ячеслав Соболєв

В'ячеслав Соболєв

"Неймовірний хлопець, з якого, якби не ця ситуація, треба було брати приклад. Абсолютно контрольований дисциплінований хлопець. Якщо вже й з ним це трапилося – почав стріляти в центрі міста, – то справи зовсім кепські. У мене зараз серце кров'ю обливається", – зізнався "Червень".

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За його словами, Семенов, уродженець Одеської області, був другом Лавреги. "Але особисто я його не пам'ятаю", – зауважив командир.

Він додав, що відсутність статусу у добровольців, які повертаються з війни, відсутність заходів з їхньої соціалізації може штовхати цих людей на злочини. "І це лише початок", – переконаний командир.

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Замах на Соболєва
Особи
Андрій Гергерт В'ячеслав Соболєв
Місце
Україна Київ
Тег
Національна поліція України
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Давайте и дальше лепите из уголовников святых патриотов.
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1
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Рейт Адам
Рейт Адам
Бобровский Виталий, а был суд?
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Авакову нужно срочно брать снайпера на поруки, а то еще посадят!
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1
1
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Все знают ., что в 2014 году в АТО набирали только из з о н ы .Все эти н а ц б а ты укомплектованы сплошь у г о л о в н и к а м и. Это ни для кого не секрет. Потому сейчас вам возвращается б у м е р а н г, посланный на Донбасс. Он вас и с к а л е ч и т .Верните у г о л о в щ и н у назад на з о н у-и все встанет на свое место.
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5
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Цимельман Филя, " Все знают ., что в 2014 году в АТО набирали только из з о н ы .." ___ВСЕ знают, значит НИКТО не знает. Прямо из зоны вряд ли брали, но проверяли наверно поверхностно. Я знаю нескольких очень образованных и культурных людей, которые пошли в АТО в 2014 году.
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