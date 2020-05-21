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21 травня • оновлено в 17:06
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Кращий навідник, бився в "Айдарі": стало відомо ім'я загиблого на Донбасі Героя

1.1т
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На Донбасі під ворожими обстрілами загинув український військовий Сафонов Євген Миколайович.

Про це в Facebook передає 93-я ОМБр "Холодний Яр". Повідомляється, що в четвер, 21 травня, вантажівка з українськими військовими потрапив під обстріл.

"В автомобіль потрапила міна 120 калібру, через що Євген загинув, а його товариші отримали осколкові поранення і контузії. Тяжкопоранених серед них немає. Євген служив в протитанковому дивізіоні. Його позивний "Сафон", – йдеться в повідомленні.

Сафонов Євген Миколайович

Сафонов Євген Миколайович

Facebook 93-я ОМБр "Холодний Яр"

Євген Сафонов народився 25 листопада 1988 Павлограді, де і проживав. Мав середню освіту, працював на шахті. У холодноярську бригаду прийшов в січні 2019 року.

"Офіційно раніше участі в бойових діях не брав. Але побратими відзначають, що Євген ще в 2014 році бачив війну на власні очі. В перший рік боротьби проти російської окупації в Донбасі "Сафон певний час воював у складі добровольчого батальйону "Айдар". У бригаді ж служив разом з друзями з рідного міста. Відвоював пліч-о-пліч з земляками ротацію під Авдіївкою, а потім – на Луганському напрямку. Під обстріл друзі також потрапили разом", – відмічено в інформації.

Командир батальйону повідомив, що Сафонов був кращим навідником і в бою добре себе проявляв. У загиблого залишилася мати, брат, дружина та 2-річний син.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 травня в зоні проведення ООС на Луганщині в результаті обстрілу окупантами вантажного автомобіля загинув український військовий.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС військові загинули військові
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