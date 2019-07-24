"Кращі серед кращих!" ЗСУ на відео показали міць українських танків

Збройні сили України опублікували відео з бойовими навчаннями танкістів на одному з військових полігонів в Донецькій області.

Кадри з бойовими машинами виклав на Facebook прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.

"Кращі серед кращих: в Об'єднаних силах визначили кращий танковий екіпаж! Змагання танкових екіпажів підрозділів залучених до ООС відбулися на одному з військових полігонів в Донецькій області", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ООС повідомили, що в зоні бойових дій на Донбасі спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала величезну кількість російських реактивних систем залпового вогню "Град" і танків.

Раніше експерт розповів, що на окупованому Донбасі российс кі терористи ще з початку військових дій регулярно відчувають "новинки" свого військово-промислового комплексу.

Також українські бійці знайшли черговий доказ військової присутності РФ на Донбасі. На одній з дільниць передовий вони зібрали цілий арсенал боєприпасів з російської маркуванням.

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