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9 вересня • оновлено в 11:18
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Краще шишки збирати: в Росії зганьбилися з виборами і безглуздо виправдалися

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Низьку явку на виборах в Алтаї (Росія) пов'язали з рекордним урожаєм шишок.

За даними російських ЗМІ, місцеві жителі замість виборів вирушили збирати шишки, щоб потім їх вигідно продати.

"Тобто, насправді ідея нейтралізації агресивних зазіхань Росії шляхом масового скидання пляшок глоду - не настільки фантастична ідея, як могло б здатися! Якщо навіть шишки настільки дієва штука", - посміявся політолог Олексій Голобуцький.

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Відзначимо, в РФ повідомляли, що явка на виборах в Алтаї склала близько 44%.

Краще шишки збирати: в Росії зганьбилися з виборами і безглуздо виправдалися

Путін голосував на виборах

Путін голосував на виборах

RT

Як повідомляв OBOZREVATEL, в день виборів в РФ на одній з виборчих дільниць помер кандидат в депутати.

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Росія
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Лучше в Польше поля убирать да клозеты драить, чем в Раду выбирать.
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Махов Макс
Махов Макс
Сиромашенко Александр лучча пей чай из унитаза с блинамислопат. Бгггггаааа
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Махов Макс
Махов Макс
]{ацапы запасаются на зиму. Собирают шишки, херы моржовые, валежник, боярышник. А выборы им пах ую. Бгггггаааа
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
как то не весело , вяло без оптимизма и радости прошли выборы, в крысятнике вообще похороны , парашников озаботила и очень удивила встреча наших узников , как искренне с любовью встречали наших пацанов , им такого никогда не прочувствовать , там человек это 0, и никому не нужен , даже родителям , ведь они с удовольствием посылают детей умирать в УКРАИНЕ , нелюди ,,.,
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