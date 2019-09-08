Краще шишки збирати: в Росії зганьбилися з виборами і безглуздо виправдалися

Низьку явку на виборах в Алтаї (Росія) пов'язали з рекордним урожаєм шишок.

За даними російських ЗМІ, місцеві жителі замість виборів вирушили збирати шишки, щоб потім їх вигідно продати.

"Тобто, насправді ідея нейтралізації агресивних зазіхань Росії шляхом масового скидання пляшок глоду - не настільки фантастична ідея, як могло б здатися! Якщо навіть шишки настільки дієва штука", - посміявся політолог Олексій Голобуцький.

Відзначимо, в РФ повідомляли, що явка на виборах в Алтаї склала близько 44%.

Путін голосував на виборах RT

Як повідомляв OBOZREVATEL, в день виборів в РФ на одній з виборчих дільниць помер кандидат в депутати.

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