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"Краще розстріляйте, проти своїх не піду!" З'явилося сильне відео з полоненим солдатом ЗСУ

29.9тЧитати новину російською

У мережі опублікували відео допиту терористами "Л/ДНР" українського військового Павла Котенка, який потрапив до полону в серпні 2014 року.

Відповідний ролик оприлюднив в Twitter "Інформатор ЗСУ". Під час допиту він не видав інформацію, яку вимагали проросійські бойовики, і відмовився співпрацювати, (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

"Котенко Павло Ігорович. Старший лейтенант ЗСУ, 25 бригада: "Я давав клятву на вірність Україні. Краще розстрілюйте, проти своїх не піду!". Ось за яких чоловіків потрібно виходити заміж, дівчата, а не за с*аних мажорів", - сказано в повідомленні.

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Варто відзначити, що Котенка звільнили з полону, після чого він повернувся на службу. Указом президента України від 13 серпня 2015 року його нагороджено орденом "За мужність" третього ступеня.

Нагадаємо, терористи вносили Котенка до списку з обміну полоненими в вересні 2014 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 серпня терористи "ДНР" оприлюднили постановочне визнання полоненого журналіста Станіслава Асєєва (Васіна) в шпигунстві. Він розповів, що працював на українську розвідку, а Данбас вважає українською територією.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкт
терористи "ДНР"
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Лозбинг Эмилия
Лозбинг Эмилия
Видела этот релиз, года два назад и репостила в Очках.
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Русский Солдат
Русский Солдат
Пленный на воле полезнее мертвеца. На всю жизнь напуган, воин теперь никакой.
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Русский Солдат
Русский Солдат
Команчо Горослав, шароварникам в Крыму хватило, бежали так, что пятки сверкали.
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Русский Солдат
Русский Солдат
Приходько Владимир, я отличник боевой и политической подготовки.
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