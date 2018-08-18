"Краще розстріляйте, проти своїх не піду!" З'явилося сильне відео з полоненим солдатом ЗСУ

У мережі опублікували відео допиту терористами "Л/ДНР" українського військового Павла Котенка, який потрапив до полону в серпні 2014 року.

Відповідний ролик оприлюднив в Twitter "Інформатор ЗСУ". Під час допиту він не видав інформацію, яку вимагали проросійські бойовики, і відмовився співпрацювати, (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

"Котенко Павло Ігорович. Старший лейтенант ЗСУ, 25 бригада: "Я давав клятву на вірність Україні. Краще розстрілюйте, проти своїх не піду!". Ось за яких чоловіків потрібно виходити заміж, дівчата, а не за с*аних мажорів", - сказано в повідомленні.

Варто відзначити, що Котенка звільнили з полону, після чого він повернувся на службу. Указом президента України від 13 серпня 2015 року його нагороджено орденом "За мужність" третього ступеня.

Котенко Павло Ігорович, Стариш лейтенант # ЗСУ , 25 бригада: "Я давав клятву на Вірність Україні. Краще розстрілюйте, проти своих НЕ піду!".



Ось за якіх чоловіків нужно віходити заміж, дівчата, а не за срань мажорів. На емоціях! pic.twitter.com/5aKf9QKynO - Інформатор ЗСУ (@UA_ARMY_INFO) 18 серпня 2018 р.

Нагадаємо, терористи вносили Котенка до списку з обміну полоненими в вересні 2014 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 серпня терористи "ДНР" оприлюднили постановочне визнання полоненого журналіста Станіслава Асєєва (Васіна) в шпигунстві. Він розповів, що працював на українську розвідку, а Данбас вважає українською територією.