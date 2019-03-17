"Краще бути вантажником в Ростові!" В "ДНР" піднялася паніка через потужні удари ЗСУ

Терористи "ДНР" підняли паніку через публікації в мережі відеозаписів успішних ударів захисників України по їх позиціях.
Про це пише офіцер ЗСУ Анатолій Штефан в Facebook, посилаючись на доповідну записку "МГБ ДНР" командуванню 1-го АК "ДНР", де вказується, що "розміщені на YouTube українською стороною відеоматеріали зі знищенням позицій/техніки/особового складу окупантів, різко і негативно впливають на бойовий дух військовослужбовців 1-го АК "ДНР".
"Самі по собі втрати окупанта дуже важко впливають на його психіку, а тут ще й відео, яке впливає на мотивацію і призводить до усвідомлення, що краще бути живим вантажником в Ростові, ніж 200 бійцем "ополчення" приблизно за ті ж гроші", — написав він.
ВСУ
Politeka
Як писав OBOZREVATEL, напередодні ЗСУ потужно помстилися терористам за вбитого на Донбасі бійця. У відповідь українські захисники знищили двох окупантів, ще двоє були поранені.
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