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"Краще бути вантажником в Ростові!" В "ДНР" піднялася паніка через потужні удари ЗСУ

5.9тЧитати матеріал російською

Терористи "ДНР" підняли паніку через публікації в мережі відеозаписів успішних ударів захисників України по їх позиціях.

Про це пише офіцер ЗСУ Анатолій Штефан в Facebook, посилаючись на доповідну записку "МГБ ДНР" командуванню 1-го АК "ДНР", де вказується, що "розміщені на YouTube українською стороною відеоматеріали зі знищенням позицій/техніки/особового складу окупантів, різко і негативно впливають на бойовий дух військовослужбовців 1-го АК "ДНР".

"Самі по собі втрати окупанта дуже важко впливають на його психіку, а тут ще й відео, яке впливає на мотивацію і призводить до усвідомлення, що краще бути живим вантажником в Ростові, ніж 200 бійцем "ополчення" приблизно за ті ж гроші", — написав він.

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Розбили ворога і техніку: ЗСУ похвалилися успіхом на Донбасі

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ВСУ

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Як писав OBOZREVATEL, напередодні ЗСУ потужно помстилися терористам за вбитого на Донбасі бійця. У відповідь українські захисники знищили двох окупантів, ще двоє були поранені.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНРООС
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Боевым пидарам лугандонии срочно потребовались боевые памперсы повышенной вместимости.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Смотрю этот герой Штирлиц только в Ютубе и воюет)
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