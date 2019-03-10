|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

"Крали всі!" Порошенко виступив з гучною заявою щодо справи "Укроборонпрому"

3.8тЧитати матеріал російською

За фактом розкрадань в "Укроборонпромі" вже відкрито десять кримінальних проваджень. У всіх фігурантів справи проведено обшуки.

Про це в ефірі ICTV заявив президент України Петро Порошенко. За його словами, рішення судів вже прийняті по директорам і керівництву профільних позицій (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Новини
Скандал в оборонці: Луценко розповів, як Рогоза проник в "Укроборонпром"

"Я гарантую нульову толерантність до корупції. Гарантую, що ті, хто сьогодні вкрав, будуть нести відповідальність. Ні прізвища, ні посади, ні дружні або родинні зв'язки не зупинять наші ефективні дії по подоланню корупції", — підкреслив глава держави.

"Крали всі!" Порошенко виступив з гучною заявою щодо справи "Укроборонпрому"

Facebook Петра Порошенка

Крім того Порошенко пояснив, хто саме буде займатися розслідуванням цієї справи. І підкреслив, що в будь-якому випадку процес повинен бути абсолютно прозорим.

"Якщо це високопосадовці, то це компетенція НАБУ і САП. Абсолютно всі розуміють, що президент не має ніякого впливу на ці розслідування і це добре, тому що розслідування має бути незалежним. Або Генеральна прокуратура, або Державне бюро розслідувань, або будь-хто, хто виявить злочин, повинні розслідувати і проінформувати суспільство", - уточнив президент.

Він також додав, що до початку війни на сході України і російської агресії в Криму і на Донбасі, в оборонній сфері країни розкрадалося все і всіма. За фактами цих злочинів в цілому було відкрито 400 кримінальних проваджень та пред'явлено 120 звинувачень.

"Абсолютно неприйнятно, коли хтось краде у армії. І моя реакція буде дуже швидкою", — запевнив Порошенко.

Крім того, глава держави підкреслив, що планований аудит "Укроборонпрому" повинна провести одна з чотирьох всесвітньо відомих аудиторських компаній. Це забезпечить довіру до процесу перевірки.

"І наша, українська, урядова аудиторська служба і Рахункова палата, і будь-який інший орган, який має право на перевірку, будуть притягнуті до ревізії кожного контракту. Для чого це потрібно? Для того ж, що і перше – для довіри. Ні у кого не повинно виникати жодних сумнівів щодо рішучості і ефективності наших дій", - додав Петро Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
УкраїнаУкроборонпром
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
4
5
Смішно
4
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Волынец Татьяна
Волынец Татьяна
Петр Алексеевич, в Херсоне есть прокурор-коррупционер Игорь Чемерис, есть прокурор-коррупционер Павел Юрченко. Мы готовы подтвердить соответствующими документами эти слова. Послушайте, проявите к ним эту самую нулевую толерантность вашу пожалуйста . Или как?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Ivachenko Dima
Ivachenko Dima
Мне все равно кого hohli выбирут, но надеюсь это будет не Порошенко, но в целом разницы нет, все кандидаты одной поле ягоды.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Не будем называть имен, но мне кажется кто то был в доле))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Очепятко Катерина
Очепятко Катерина
Захаров Дмитрий, а что вы так робко? Был он в доле, был, не сомневайтесь. Война - это, в первую очередь, большая выгода для политики и для кармана Великого. Не было б выгоды, не было б войны. Бизнесмены без выгоды ничего не делают.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги