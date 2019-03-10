"Крали всі!" Порошенко виступив з гучною заявою щодо справи "Укроборонпрому"

За фактом розкрадань в "Укроборонпромі" вже відкрито десять кримінальних проваджень. У всіх фігурантів справи проведено обшуки.

Про це в ефірі ICTV заявив президент України Петро Порошенко. За його словами, рішення судів вже прийняті по директорам і керівництву профільних позицій (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Я гарантую нульову толерантність до корупції. Гарантую, що ті, хто сьогодні вкрав, будуть нести відповідальність. Ні прізвища, ні посади, ні дружні або родинні зв'язки не зупинять наші ефективні дії по подоланню корупції", — підкреслив глава держави.

Facebook Петра Порошенка

Крім того Порошенко пояснив, хто саме буде займатися розслідуванням цієї справи. І підкреслив, що в будь-якому випадку процес повинен бути абсолютно прозорим.

"Якщо це високопосадовці, то це компетенція НАБУ і САП. Абсолютно всі розуміють, що президент не має ніякого впливу на ці розслідування і це добре, тому що розслідування має бути незалежним. Або Генеральна прокуратура, або Державне бюро розслідувань, або будь-хто, хто виявить злочин, повинні розслідувати і проінформувати суспільство", - уточнив президент.

Він також додав, що до початку війни на сході України і російської агресії в Криму і на Донбасі, в оборонній сфері країни розкрадалося все і всіма. За фактами цих злочинів в цілому було відкрито 400 кримінальних проваджень та пред'явлено 120 звинувачень.

"Абсолютно неприйнятно, коли хтось краде у армії. І моя реакція буде дуже швидкою", — запевнив Порошенко.

Крім того, глава держави підкреслив, що планований аудит "Укроборонпрому" повинна провести одна з чотирьох всесвітньо відомих аудиторських компаній. Це забезпечить довіру до процесу перевірки.

"І наша, українська, урядова аудиторська служба і Рахункова палата, і будь-який інший орган, який має право на перевірку, будуть притягнуті до ревізії кожного контракту. Для чого це потрібно? Для того ж, що і перше – для довіри. Ні у кого не повинно виникати жодних сумнівів щодо рішучості і ефективності наших дій", - додав Петро Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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