Президенти Латвії Егілс Левітс, Литви Гітанас Науседа і Естонії Керсті Кальюлайд виступили зі спільним зверненням напередодні 75-річчя закінчення Другої світової війни в Європі. Вони звинуватили СРСР у тому, що він став таким же окупантом, як і нацистська Німеччина.

Заяву лідерів країн Балтії опубліковано на офіційному сайті президента Латвії (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми, президенти Латвії, Литви та Естонії, відзначаючи 75-ту річницю закінчення Другої світової війни в Європі, вшановуємо пам'ять усіх жертв і солдатів союзників, які розгромили нацистський режим 8 травня 1945 року, звільнивши в такий спосіб багато європейських країн від окупації та поклавши край жахам Голокосту. Однак кінець Другої світової війни не приніс свободу народам Центральної та Східної Європи", – сказали політики.

"Натомість на зміну одному тоталітарному режиму прийшов інший, коли балтійські країни були цинічно включені до складу СРСР. Два безжальні диктатори – Гітлер і Сталін – розділили Європу на сфери впливу, підписавши секретні протоколи пакту Молотова-Ріббентропа між СРСР та нацистською Німеччиною", – додали вони, нагадавши, що після початку Другої світової війни 1 вересня 1939 року на підставі цієї угоди та радянсько-німецького договору про кордон і дружбу СРСР окупував і анексував Латвію, Литву й Естонію.

Окупація країн Балтії СРСР EADaily

Внаслідок цього, підкреслили Левітс, Науседа та Кальюлайд, центральна та східна частини континенту майже пів століття залишалися під владою комуністичних режимів – аж до розпаду СРСР, який довго використовував військову перевагу, невибіркові репресії, масові депортації та тотальний ідеологічний контроль для підпорядкування балтійських країн.

"Сьогодні наші країни є невід'ємною частиною Європейського Союзу та НАТО. Однак не можна забувати трагічні уроки минулого. Ми підкреслюємо важливе значення встановлення істини та справедливості", – сказано у зверненні президентів країн Балтії.

"Спотворення історичних подій, які призвели до Другої світової війни та поділу Європи після війни, є сумною спробою фальсифікувати історію і поставити під сумнів саму основу сучасного міжнародного правопорядку. Ми рішуче відкидаємо ідею сфер впливу та наполягаємо на рівності всіх націй", – резюмували лідери.

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