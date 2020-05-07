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7 травня • оновлено в 18:42
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/ Розслідування

Країни Балтії звинуватили СРСР в окупації після Гітлера

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Президенти Латвії Егілс Левітс, Литви Гітанас Науседа і Естонії Керсті Кальюлайд виступили зі спільним зверненням напередодні 75-річчя закінчення Другої світової війни в Європі. Вони звинуватили СРСР у тому, що він став таким же окупантом, як і нацистська Німеччина.

Заяву лідерів країн Балтії опубліковано на офіційному сайті президента Латвії (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми, президенти Латвії, Литви та Естонії, відзначаючи 75-ту річницю закінчення Другої світової війни в Європі, вшановуємо пам'ять усіх жертв і солдатів союзників, які розгромили нацистський режим 8 травня 1945 року, звільнивши в такий спосіб багато європейських країн від окупації та поклавши край жахам Голокосту. Однак кінець Другої світової війни не приніс свободу народам Центральної та Східної Європи", – сказали політики.

"Натомість на зміну одному тоталітарному режиму прийшов інший, коли балтійські країни були цинічно включені до складу СРСР. Два безжальні диктатори – Гітлер і Сталін – розділили Європу на сфери впливу, підписавши секретні протоколи пакту Молотова-Ріббентропа між СРСР та нацистською Німеччиною", – додали вони, нагадавши, що після початку Другої світової війни 1 вересня 1939 року на підставі цієї угоди та радянсько-німецького договору про кордон і дружбу СРСР окупував і анексував Латвію, Литву й Естонію.

Окупація країн Балтії СРСР

Окупація країн Балтії СРСР

EADaily

Внаслідок цього, підкреслили Левітс, Науседа та Кальюлайд, центральна та східна частини континенту майже пів століття залишалися під владою комуністичних режимів – аж до розпаду СРСР, який довго використовував військову перевагу, невибіркові репресії, масові депортації та тотальний ідеологічний контроль для підпорядкування балтійських країн.

"Сьогодні наші країни є невід'ємною частиною Європейського Союзу та НАТО. Однак не можна забувати трагічні уроки минулого. Ми підкреслюємо важливе значення встановлення істини та справедливості", – сказано у зверненні президентів країн Балтії.

"Спотворення історичних подій, які призвели до Другої світової війни та поділу Європи після війни, є сумною спробою фальсифікувати історію і поставити під сумнів саму основу сучасного міжнародного правопорядку. Ми рішуче відкидаємо ідею сфер впливу та наполягаємо на рівності всіх націй", – резюмували лідери.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Друга світова війна
Особи
Гітанас Науседа Керсті Кальюлайд Йосип Сталін Адольф Гітлер (Adolf Hitler)
Місце
Росія
Тег
СРСР
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Украинцы, когда мои земляки прибалты говорят об "оккупации СССР", они имеют ввиду и вас! Вы наравне с россиянами, белорусами и всеми остальными народами создавали и управляли Союзом Советских Социалистических Республик! Так что не спешите аплодировать!
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Себостьян Прейро, не по результатам ли Второй мировой Западная Украина стала вашей? Если вы так осуждаете Сталина за оккупацию Прибалтики, то почему вы не вернёте Польше, Венгрии, Румынии те земли, что у них отобрал Сталин?
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Кристина Cтефанова, пхахаххахахахахаххахах
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