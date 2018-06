Крах MH17: Росія попалася на брехні

Ракета для "Бука", яку російське підприємство "Алмаз-Антей" використовував в 2015 році для моделювання катастрофи MH17, була виготовлена ​​в 1987 році, хоча Росія запевняла, що утилізувала все такі боєприпаси.

Про це повідомив засновник дослідницької команди Bellingcat Еліот Хіггінс.

Рік виготовлення ракети, пояснив Хіггінс, встановлений за номером на її корпусі, який видно на поширених "Алмаз-Антеєм" матеріалах.

Correction, the year of manufacture is actually 1987, so it's 28 years old, not 27 years old.