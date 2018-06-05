Крах MH17: Росія попалася на брехні

Ракета для "Бука", яку російське підприємство "Алмаз-Антей" використовував в 2015 році для моделювання катастрофи MH17, була виготовлена ​​в 1987 році, хоча Росія запевняла, що утилізувала все такі боєприпаси.

Про це повідомив засновник дослідницької команди Bellingcat Еліот Хіггінс.

Рік виготовлення ракети, пояснив Хіггінс, встановлений за номером на її корпусі, який видно на поширених "Алмаз-Антеєм" матеріалах.

Correction, the year of manufacture is actually 1987, so it's 28 years old, not 27 years old. - Eliot Higgins (@EliotHiggins) June 5, 2018

Відзначимо, що ще в травні Міжнародна слідча група оголосила, що рейс MH17 був збитий ракетою, виготовленої в 1986 році на Долгопрудненському науково-виробничому підприємстві.

У свою чергу Міноборони Росії, коментуючи доповідь слідчої групи, оголосило, що всі ракети для "Бука" після 25 років експлуатації "підлягають списанню та утилізації".

Ракети 1986 року випуску, як стверджує міністерство, були вилучені, списані і відправлені на утилізацію в 2011 році. При цьому такі ракети, говорилося в заяві оборонного відомства, можуть використовувати українські військові.

Європейська комісія закликала Росію до повної співпраці для встановлення винних у катастрофі. Крім того, глава СБУ Василь Грицак розповів , що вже обчислені причетні до збивання літака.

У відповідь Путін заявив, що не бачив звіту і пообіцяв детально його вивчити. 25 травня Росію закликали визнати свою провину НАТО і ЄС , а Австралія і Нідерланди звинуватили країну в трагедії.