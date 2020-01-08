Катастрофа літака в Ірані: у Раді назвали дату, коли обговорять трагедію

Голова Комітету з питань зовнішньої політики, нардеп Богдан Яременко заявив, що комітет розгляне інформацію про катастрофу українського літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ в Ірані та питання ситуації у та навколо цієї країни на засіданні 13 січня.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Яременко висловив співчуття рідним загиблих та авіакомпанії.
Він зазначив, що претензії до МАУ, які висловлювалися компанії раніше, не мають нічого спільного з високими експлуатаційними і безпековими стандартами перевізника.
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"Літаки самостійно зсередини не загоряються. І цього цілком точно ніколи не було з літаками МАУ. Тому очікуємо на повну відкритість із боку авіаційної влади і слідства Ірану", – наголосив Яременко.
"13 січня Комітет із питань зовнішньої політики на своєму засіданні заслухає інформацію про катастрофу та розгляне питання ситуації у та навколо Ірану", – додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
З'явилися перші фото лайнера, що розбився. Також опубліковано відео з місця аварії.
ЗМІ повідомили, що всі пасажири і члени екіпажу загинули. Рятувальники не виявили слідів тих, хто вижив, на місці катастрофи.
Внаслідок катастрофи літака Boeing 737 загинули 11 українців. У мережі показали їхні імена.
Авіакомпанія Boeing вперше прокоментувала трагедію.
У посольстві України в Ірані заявили, що версія теракту або ракетної атаки як причини катастрофи літака авіакомпанії МАУ виключається.
Причиною катастрофи літака Boeing 737 стало загоряння двигуна.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував аварію українського літака МАУ в Ірані.
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