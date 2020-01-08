Катастрофа літака в Ірані: у Раді назвали дату, коли обговорять трагедію

Голова Комітету з питань зовнішньої політики, нардеп Богдан Яременко заявив, що комітет розгляне інформацію про катастрофу українського літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ в Ірані та питання ситуації у та навколо цієї країни на засіданні 13 січня.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Яременко висловив співчуття рідним загиблих та авіакомпанії.

Він зазначив, що претензії до МАУ, які висловлювалися компанії раніше, не мають нічого спільного з високими експлуатаційними і безпековими стандартами перевізника.

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"Літаки самостійно зсередини не загоряються. І цього цілком точно ніколи не було з літаками МАУ. Тому очікуємо на повну відкритість із боку авіаційної влади і слідства Ірану", – наголосив Яременко.

"13 січня Комітет із питань зовнішньої політики на своєму засіданні заслухає інформацію про катастрофу та розгляне питання ситуації у та навколо Ірану", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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