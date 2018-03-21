Крах Boeing над Донбасом: Росія зробила зухвалий випад на адресу США

У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що США звинуватили Росію в катастрофі малазійського лайнера Boeing-777 рейсу MH17, що розбився над Донбасом, ще до того, як літак впав.

Про це на брифінгу для акредитованих в РФ послів сказав директор департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС Росії Володимир Єрмаков, передає УНІАН. Він назвав звинувачення РФ з боку Заходу безглуздими, адже їх "чули багато разів" і це вже "абсолютно не хвилює".

"Звинуватили Росію до того, як Boeing впав. Це достеменно підтверджено", - сказав Єрмаков, додавши, що в США є записи з супутника, на яких чітко видно, хто збив лайнер.

За словами чиновника, розслідування справи зайшло в глухий кут, і "всі замовкли", а Росію спеціально "не запросили розслідувати цей злочин".

Примітно, що на брифінгу також йшлося про отруєння російського шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля. Єрмаков заявив, що РФ не винна в інциденті і звинуватив Великобританію в скоєнні нападу на російських громадян, назвавши це терористичним актом.

Український журналіст Роман Цимбалюк на своїй сторінці в Facebook, коментуючи даний брифінг, підкреслив, що подібними висловлюваннями "Росія сама ставить знак рівності між МН17 і отруєнням Скрипаля".

"У першому випадку, зібрані докази, що ЗРК "Бук" потрапив з території РФ, тим самим ставши одним з епізодів доказів російського вторгнення в Україну. Якщо в першому випадку нахабно брешуть не кліпаючи, то чому б їм не робити це знову", - написав Цимбалюк.

Як писав "Обозреватель", раніше в мережі були опубліковані нові докази причетності Росії до краху Boeing над Донбасом.