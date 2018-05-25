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Крах Boeing на Донбасі: з'явилася інформація про долю тих, зто перевозив "Бук"

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У У Міністерстві оборони Росії заявили, що ті, хто перевозив зенітно-ракетний комплекс "Бук" на Донбас влітку 2014 року, вже давно звільнені.

"Було давно звільнено з військової служби. Російське військове відомство не має відомостей про рід їхніх занять поза Збройних сил", - заявили в Міноборони РФ, передає РБК.

Звіт міжнародних розслідувачів Bellingcat про причетність російських офіцерів до доставки обізвали заснованим "на старому фейк домислом".

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"Звертає на себе увагу, що всі гнітючі своєю дурістю "домисли" розслідувачів засновані на старому "фейку" з імітацією радіоперехоплення розмови невстановлених осіб, опублікованому ще 18 липня 2014 року Службою безпеки України", - сказали у відомстві.

В Міноборони здивувалися, чому голландські правоохоронні органи "побічно задіяні в антиросійської істерії".

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародна слідча група (Joint Investigation Team - JIT) на спеціальній прес-конференції 24 травня підвела проміжні підсумки свого розслідування катастрофи Boeing-777 над Донбасом.

Було підтверджено, що літак збила установка "Бук", що потрапила з РФ на непідконтрольну територію Донбасу. Крім того, експерти встановили, що "Бук" перевозив офіцер Головного управління Генерального штабу Міністерства оборони Росії.

Читайте всі новини по темі "На Донбасі збитий Boeing-777" на сайті "Обозреватель".

Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Росія
Об'єкти
розслідуванняBellingcat
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Д Алексей
Д Алексей
Совпадение с увольнением! Да аленина?
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