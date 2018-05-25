Крах Boeing на Донбасі: з'явилася інформація про долю тих, зто перевозив "Бук"

У У Міністерстві оборони Росії заявили, що ті, хто перевозив зенітно-ракетний комплекс "Бук" на Донбас влітку 2014 року, вже давно звільнені.

"Було давно звільнено з військової служби. Російське військове відомство не має відомостей про рід їхніх занять поза Збройних сил", - заявили в Міноборони РФ, передає РБК.

Звіт міжнародних розслідувачів Bellingcat про причетність російських офіцерів до доставки обізвали заснованим "на старому фейк домислом".

"Звертає на себе увагу, що всі гнітючі своєю дурістю "домисли" розслідувачів засновані на старому "фейку" з імітацією радіоперехоплення розмови невстановлених осіб, опублікованому ще 18 липня 2014 року Службою безпеки України", - сказали у відомстві.

В Міноборони здивувалися, чому голландські правоохоронні органи "побічно задіяні в антиросійської істерії".

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародна слідча група (Joint Investigation Team - JIT) на спеціальній прес-конференції 24 травня підвела проміжні підсумки свого розслідування катастрофи Boeing-777 над Донбасом.

Було підтверджено, що літак збила установка "Бук", що потрапила з РФ на непідконтрольну територію Донбасу. Крім того, експерти встановили, що "Бук" перевозив офіцер Головного управління Генерального штабу Міністерства оборони Росії.