Крах Boeing-777: експерт розкрив інтерес Нідерландів

Голландія сильно зацікавлена в розслідуванні трагедії з літаком рейсу Малазійських авіаліній МН17.

Незважаючи на непростий процес слідства, Росія все ж буде змушена визнати провину. Про це йдеться в блозі незалежного авіаційного експерта Вадима Лукашевича, опублікованого на OBOZREVATEL.

"Питання, чому це зроблено зараз. Можливо, я назву якусь конспірологічну версію. Росія закінчила будівництво Кримського моста, а всі технології передавали для цього будівництва 5 голландських фірм. Тепер в Голландії вони потрапляють під офіційне розслідування за порушення санкцій проти Росії. Але їх заробіток напевно перекриє можливі штрафи. Тобто, міст відкрили, можна і звіт давати", - зазначив Лукашевич.

За його словами, голландці сильно залежать від торгових відносин з Росією, тому виникає двояка ситуація: треба знайти винних і покарати їх, але є інтереси бізнесу.

"Але голландці вчепилися в це розслідування зубами. Скільки ще буде цих наслідків - подивимося, але те, що кінець неминучий - це точно. Сьогодні голландці заявили про це ще раз. Вчинено злочин, загинуло 298 осіб, і голландці працюватимуть, допоки провину не буде доведену. Хто винен - вони вже знають", - підкреслив експерт.

Лукашевич також додав, що будь-який суд або трибунал - це змагальна процедура, в якій є звинувачення і захист обвинувачених.

"А Росія ні на яке співробітництво не йде. Вона не буде видавати ні свідків, ні доказів, нічого. Буде брехати і ховатися. Тому процес буде непростим. Будуть потрібні роки, і є приклади в історії. Але в підсумку Росія змушена буде визнати свою провину. Це буде політичним рішенням і не за нинішньою російською владою ", - написав він.

На думку експерта, до того часу нічого не станеться.

"Після рішення суду, безумовно, будуть наслідки. Самі посудіть, верховний головнокомандувач, чиї Збройні сили вбили 298 осіб, через 2-3 тижні буде відкривати Чемпіонат світу з футболу. Це вже нонсенс. Але рішення суду немає, і ми нічого не будемо зробити. А ось коли буде доведено вину конкретних персоналій, - тут вже нікуди не дінешся. Будуть інші санкції та інші рішення і до Росії, і до її керівництва", - резюмував Лукашевич.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року в Донецькій області був збитий пасажирський літак Boeing 777 компанії "Malaysia Airlines", який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. В результаті загинули 298 осіб, в тому числі діти.

Як повідомлявOBOZREVATEL, 24 травня слідство підтвердило, що МН17 збив російський "Бук". Крім того, було опубліковано докази і повний текст звіту.

Президент України Петро Порошенко заявив, що країна зробить все можливе для належної оцінки в Міжнародному Суді ООН дій РФ.