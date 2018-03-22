Крадіжка століття: на Донбасі суддю звільнили за дрібну крадіжку

Суддя Дзержинського міського суду Донецької області Оксана Бухтіярова була звільнена Вищою радою правосуддя за крадіжку банки чаю і годинника в магазині.

"Ці дії були вчинені з приховуванням від працівників магазину - банка з чаєм покладена в сумку і прикрита зверху предметом одягу. Вказана обставина підтверджується відеозаписом подій, а також виявленням коробки з чаєм відповідної марки і годинами надалі в сумці Бухтіярової", - повідомляє прес- служба Вищої ради правосуддя.

Питання про звільнення судді на підставі рішення Третьої дисциплінарної палати від 24 січня було розглянуто ВСП у четвер, 22 березня.

У зверненні та доданих матеріалах уточнюється, що 14 квітня 2016 року суддя в робочий час винесла коробку з банкою чаю і годинником з охоронюваної території магазина в місті Святогірськ Донецької області.

Вища рада правосуддя прийняла рішення залучити Бухтіярову до дисциплінарної відповідальності та зняття з посади.

Як писав "Обозреватель", 2017 року Вища рада правосуддя звільнила 172 суддів, які вчинили дисциплінарні проступки.