Кожному 9 грам свинцю: Порошенко пригрозив Росії

Президент України Петро Порошенко заявив, що країна готова дати відсіч Російській Федерації, якщо та наважиться на інтервенцію.

"Нас кілька десятків років присипляли колисковими про миролюбну Росію і робили це з однією метою, щоб ми з вами не були готові до російського нападу. Але я заявляю: такої помилки більше ніколи не повториться - нехай Росія знає, що ми готові до відсічі й 9 грам свинцю припасемо для кожного, хто прийде до нас із мечем", - заявив він в Краматорську, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, у 2014 році Росія розмістила і реорганізував свої сили уздовж українського кордону таким чином, щоб "підтримати швидке механізоване вторгнення". Президент пояснив, що до складу окупаційних військ на сході країни входять два армійські корпуси зі штатною чисельністю 35,5 тисяч осіб, які підпорядковані оперативному командуванню на базі 8-ї армії Південного військового округу РФ.

Крім того, Порошенко зазначив, що на окупованій території знаходяться 700 танків, понад тисяча бронемашин, понад тисяча артилерійських систем і 300 реактивних систем залпового вогню.

"І всю цю армаду поставлено з Росії", - сказав він.

Президент також розповів, що на територіях Донецької та Луганської областей створені полігони для навчань, де готують найманців. Це також відбувається в російських навчальних центрах в окупованому Криму, Ростовської та Бєлгородської областях.

Як повідомляв "Обозреватель", 16 березня Порошенко призначив командувачем Об'єднаних сил заступника начальника Генерального штабу Збройних сил Сергія Наєва. Крім того, президент залишив коротке послання РФ щодо Донбасу.