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Марина Петік
Марина Петік
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Кожна п'ята дитина в Україні – жертва насильства: як зупинити розгул педофілів

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В Україні зростає кількість зґвалтувань. Статистика сумна: лише за перші п'ять місяців поточного року кількість подібних справ досягла 122.

Більше того, в Україні щороку фіксують 400 випадків педофілії. За даними Ради Європи, кожна п'ята дитина в нашій країні стикається із насильством. І часто самі батьки приховують ці факти, бо ґвалтівниками є члени сім'ї, родичі або друзі. Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

  • Часто ґвалтівниками виступають члени сім'ї дітей.

  • В Україні нарешті ухвалили закон про реєстр педофілів, але до нього є низка питань.

  • Кожен ґвалтівник і вбивця раніше вже залишав сліди, але це нікого не хвилювало.

Щодня ґвалтують дітей

Практично щодня в Україні відбувається той чи інший злочин, пов'язаний із насильством. І часто жертвами стають діти і підлітки.

У Кримінальному Кодексі України існує п'ять статей, пов'язаних із насильством. Це і розбещення неповнолітніх, і статеві зносини з дітьми, і задоволення статевої пристрасті неприродним шляхом.

Днями заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін повідомив, що до правоохоронців звернулася мати 5-річної доньки із заявою на чоловіка. Він розбещував їхню дочку. Подробиці шокують.

"Він поклав дитину на край ліжка обличчям вниз, зняв з дівчинки шорти і спідню білизну. Після цього збоченець торкався своїм статевим органом тіла дівчинки протягом декількох хвилин. Коли дівчинка поскаржилася на біль, він зупинився, одягнув її і наказав іти погуляти у двір", – повідомляють у Нацполіції.

Також Аброськін назводить ще три випадки знущань з дітей, які трапилися лише за один день. Географія різна. Львівська область, де 24-річний чоловік зґвалтував неповнолітню. Зараз його шукають.

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У Тернопільській області 55-річний чоловік розбещував двох дітей, 9-річного хлопчика і 7-річну дівчинку. Це побачили сусіди і його затримали. У Вінницькій області психічно хворий 60-річний чоловік напав на 8-річну дівчинку.

Фотографував юних гімнасток і дитячі свята

Тільки за останній місяць поліція відкрила десятки подібних справ. Так, у Запоріжжі затримали 23-річного фотографа, який зазвичай знімав на дитячих спортивних змаганнях і святах. Крім того, він ґвалтував 2-річну дитину, а фото викладав на спеціальних сайтах для збоченців, таким чином заробляючи гроші.

Переписка фотографа

Переписка фотографа

Національна поліція

"Близько року тому для збагачення власної колекції дитячої порнографії, а також для власного задоволення, зловмисник зґвалтував на той час 2-річну дівчинку (дочку його подруги – Ред.). Помітивши, що вона не розповіла про це матері, чоловік ще кілька разів ґвалтував дитину. При цьому свої дії він знімав на фото та відеокамеру", – йдеться у повідомленні кіберполіції.

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У соцмережах збоченець хвалився, що по 5-8 разів на місяць буває на тренуваннях юних гімнасток, де робить фото і також викладає їх у мережу. Він знімає не тільки як спортсменки займаються, але і як вони перевдягаються тощо.

Заманив до себе п'ятирічну сусідку

Також у Запоріжжі 52-річний збоченець напав на 12-річну дівчинку у під'їзді. Він її зґвалтував і все це знімав на відео. Зараз він затриманий і йому загрожує термін до 15 років в'язниці. До речі, раніше він був судимий за подібний злочин.

Злочинця затримали

Злочинця затримали

Національна поліція

Подібний випадок трапився і у Волинській області. Там також раніше судимий за зґвалтування чоловік заманив до себе 5-річну сусідку і поглумився з неї. Мати дівчинки, помітивши зникнення дитини, увірвалася до нього в додому, і застала там заплакану доньку.

Жахлива трагедія трапилася і у Вінницькій області. Там у селі Козятинського району батько, який повернувся з АТО і зловживав спиртними напоями, зґвалтував власну 12-річну доньку. Дівчинка спочатку боялася розповісти про це матері, оскільки батько її залякував.

Два роки не могли ухвалити закон

На цьому тижні Рада розглянула закон №6607, що передбачає ввести в Україні реєстр педофілів. Його підготували після резонансного вбивства Аліни Васютіної. У червні 2017 року Донецької області, у місті Гірник, зникла дівчинка. Її тіло знайшли лише через тиждень. Вона була зґвалтована і убита. Злочинця затримали і дали довічний термін. Тоді цей законопроект назвали "законом Аліни".

Аліна Васютіна

Аліна Васютіна

ТСН

Тепер закон називають "законом Даші", Даші Лук'яненко, яку в Одеській області вбив 24-річний місцевий житель.

Даша Лук'яненко була знайома із вбивцею Миколою Тарасовим

Даша Лук'яненко була знайома із вбивцею Миколою Тарасовим

Спочатку проект передбачав, що реєстр педофілів має бути відкритим, як в Америці. Там повинні публікувати дані, включаючи і адресу ґвалтівників дітей. Після дискусії реєстр вирішили зробити закритим, доступ до нього матимуть лише правоохоронці, Мін'юст, прокуратура. А керівники дитячих установ зможуть отримувати з нього довідки, щоб переконатися, чи не працює у них педофіл. Законопроект розглянули тільки у першому читанні.

Але підтримали інший законопроект №6449. Новий документ, крім тюремного покарання, передбачає примусову хімічну кастрацію – введення засудженому антиандрогенних препаратів, метою яких є зниження лібідо і сексуальної активності. Уникнути цього зможуть тільки особи до 18 років і старше 65 років.

Щоправда, як кажуть фахівці, хімічна кастрація не захистить суспільство від педофіла на все життя. За деякий час дія препарату, який вводять за допомогою ін'єкції, ослабне, і йому буде потрібна повторна маніпуляція. Чи піде він на неї – невідомо.

Кожна п'ята дитина в Україні – жертва насильства: як зупинити розгул педофілів

У світі існує і хірургічна кастрація, яка вже назавжди здатна позбавити педофіла можливості наруги над жертвами. Наприклад, таке практикують у Чехії. Там злочинцям пропонують пройти операцію, і тоді вони можуть вийти на волю. Якщо ж вони відмовляються, то залишаються у в'язниці.

Ґвалтівники та вбивці мають передісторію

Але реєстр педофілів зможе зупинити тільки тих, хто вже скоїв злочин. Та й серед збоченців тільки частина страждає на психічне захворювання, таке як педофілія. А що робити з рештою?

Як розповідає адвокат Андрій Кічінок, всі ґвалтівники і вбивці мають передісторію, вони вже світилися в якихось справах, але ніхто на це не звернув належної уваги.

"Я уважно стежив за пошуками Даші Лук'яненко в Одеській області. І звернув увагу, що коли впіймали цього хлопця, то сусіди сказали, що він вже був помічений в неадекватній поведінці щодо дітей. Але чому це спливло тільки зараз, чому ніхто не займався їм до цього?" – дивується у бесіді з OBOZREVATEL адвокат.

Всі ґвалтівники мають передісторію

Всі ґвалтівники мають передісторію

Керівник організації "Спадщина" із Запоріжжя, яка відловлює педофілів, Артем Артем'єв зазначає, що поки ґвалтівник не вчинить злочин, їм ніхто не займається. А викликати поліцію для запобігання злочину марно.

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"Тому що умисел педофіла за нашим Кримінальним кодексом не є злочином. От якби була зґвалтована дитина з усіма слідами діяльності педофіла, тоді можливо б справу і завели. Наголошую, можливо", – сказав нам Артем'єв.

Тому громадські активісти карають таких людей по-своєму. Повідомляють про їхню поведінку на роботу, рідним, друзям, викладають відео в інтернет. Поліція принаймні не заважає активістам відшукувати збоченців.

Один з останніх затриманих у Запоріжжі педофілів працював комірником

Один з останніх затриманих у Запоріжжі педофілів працював комірником

ВК

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Автор
Марина Петік Марина Петік
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Теги
зґвалтування насильство діти поліція законопроект педофiли реєстр педофілів
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Камастра Вика
Камастра Вика
ГОСПОДА ХАКЕРЫ,ХАРЕ ПОТРОШИТЬ БАНКИ И ПОДОБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ!РЕЕСТРЫ УРОДОВ ЕСТЬ И ВЫ"ХОДИТЕ"В" ДАРК НЕТ"(на все уровни),ВАМ ЖЕ НЕ ТОЛЬКО БАБЛО ИНТЕРЕСНО,НАЙДИТЕ СПИСКИ И СДЕЛАЙТЕ ВБРОС В СЕТЬ!ИМЕНА,АДРЕСА И Т.Д.РАЗВЕ ЭТО ВАМ НЕ ИНТЕРЕСНО??!
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