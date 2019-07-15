Кожна п'ята дитина в Україні – жертва насильства: як зупинити розгул педофілів

В Україні зростає кількість зґвалтувань. Статистика сумна: лише за перші п'ять місяців поточного року кількість подібних справ досягла 122.

Більше того, в Україні щороку фіксують 400 випадків педофілії. За даними Ради Європи, кожна п'ята дитина в нашій країні стикається із насильством. І часто самі батьки приховують ці факти, бо ґвалтівниками є члени сім'ї, родичі або друзі. Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

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Часто ґвалтівниками виступають члени сім'ї дітей.

В Україні нарешті ухвалили закон про реєстр педофілів, але до нього є низка питань.

Кожен ґвалтівник і вбивця раніше вже залишав сліди, але це нікого не хвилювало.

Щодня ґвалтують дітей

Практично щодня в Україні відбувається той чи інший злочин, пов'язаний із насильством. І часто жертвами стають діти і підлітки.

У Кримінальному Кодексі України існує п'ять статей, пов'язаних із насильством. Це і розбещення неповнолітніх, і статеві зносини з дітьми, і задоволення статевої пристрасті неприродним шляхом.

Днями заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін повідомив, що до правоохоронців звернулася мати 5-річної доньки із заявою на чоловіка. Він розбещував їхню дочку. Подробиці шокують.

"Він поклав дитину на край ліжка обличчям вниз, зняв з дівчинки шорти і спідню білизну. Після цього збоченець торкався своїм статевим органом тіла дівчинки протягом декількох хвилин. Коли дівчинка поскаржилася на біль, він зупинився, одягнув її і наказав іти погуляти у двір", – повідомляють у Нацполіції.

Також Аброськін назводить ще три випадки знущань з дітей, які трапилися лише за один день. Географія різна. Львівська область, де 24-річний чоловік зґвалтував неповнолітню. Зараз його шукають.

У Тернопільській області 55-річний чоловік розбещував двох дітей, 9-річного хлопчика і 7-річну дівчинку. Це побачили сусіди і його затримали. У Вінницькій області психічно хворий 60-річний чоловік напав на 8-річну дівчинку.

Фотографував юних гімнасток і дитячі свята

Тільки за останній місяць поліція відкрила десятки подібних справ. Так, у Запоріжжі затримали 23-річного фотографа, який зазвичай знімав на дитячих спортивних змаганнях і святах. Крім того, він ґвалтував 2-річну дитину, а фото викладав на спеціальних сайтах для збоченців, таким чином заробляючи гроші.

Переписка фотографа Національна поліція

"Близько року тому для збагачення власної колекції дитячої порнографії, а також для власного задоволення, зловмисник зґвалтував на той час 2-річну дівчинку (дочку його подруги – Ред.). Помітивши, що вона не розповіла про це матері, чоловік ще кілька разів ґвалтував дитину. При цьому свої дії він знімав на фото та відеокамеру", – йдеться у повідомленні кіберполіції.

У соцмережах збоченець хвалився, що по 5-8 разів на місяць буває на тренуваннях юних гімнасток, де робить фото і також викладає їх у мережу. Він знімає не тільки як спортсменки займаються, але і як вони перевдягаються тощо.

Заманив до себе п'ятирічну сусідку

Також у Запоріжжі 52-річний збоченець напав на 12-річну дівчинку у під'їзді. Він її зґвалтував і все це знімав на відео. Зараз він затриманий і йому загрожує термін до 15 років в'язниці. До речі, раніше він був судимий за подібний злочин.

Злочинця затримали Національна поліція

Подібний випадок трапився і у Волинській області. Там також раніше судимий за зґвалтування чоловік заманив до себе 5-річну сусідку і поглумився з неї. Мати дівчинки, помітивши зникнення дитини, увірвалася до нього в додому, і застала там заплакану доньку.

Жахлива трагедія трапилася і у Вінницькій області. Там у селі Козятинського району батько, який повернувся з АТО і зловживав спиртними напоями, зґвалтував власну 12-річну доньку. Дівчинка спочатку боялася розповісти про це матері, оскільки батько її залякував.

Два роки не могли ухвалити закон

На цьому тижні Рада розглянула закон №6607, що передбачає ввести в Україні реєстр педофілів. Його підготували після резонансного вбивства Аліни Васютіної. У червні 2017 року Донецької області, у місті Гірник, зникла дівчинка. Її тіло знайшли лише через тиждень. Вона була зґвалтована і убита. Злочинця затримали і дали довічний термін. Тоді цей законопроект назвали "законом Аліни".

Аліна Васютіна ТСН

Тепер закон називають "законом Даші", Даші Лук'яненко, яку в Одеській області вбив 24-річний місцевий житель.

Даша Лук'яненко була знайома із вбивцею Миколою Тарасовим

Спочатку проект передбачав, що реєстр педофілів має бути відкритим, як в Америці. Там повинні публікувати дані, включаючи і адресу ґвалтівників дітей. Після дискусії реєстр вирішили зробити закритим, доступ до нього матимуть лише правоохоронці, Мін'юст, прокуратура. А керівники дитячих установ зможуть отримувати з нього довідки, щоб переконатися, чи не працює у них педофіл. Законопроект розглянули тільки у першому читанні.

Але підтримали інший законопроект №6449. Новий документ, крім тюремного покарання, передбачає примусову хімічну кастрацію – введення засудженому антиандрогенних препаратів, метою яких є зниження лібідо і сексуальної активності. Уникнути цього зможуть тільки особи до 18 років і старше 65 років.

Щоправда, як кажуть фахівці, хімічна кастрація не захистить суспільство від педофіла на все життя. За деякий час дія препарату, який вводять за допомогою ін'єкції, ослабне, і йому буде потрібна повторна маніпуляція. Чи піде він на неї – невідомо.

У світі існує і хірургічна кастрація, яка вже назавжди здатна позбавити педофіла можливості наруги над жертвами. Наприклад, таке практикують у Чехії. Там злочинцям пропонують пройти операцію, і тоді вони можуть вийти на волю. Якщо ж вони відмовляються, то залишаються у в'язниці.

Ґвалтівники та вбивці мають передісторію

Але реєстр педофілів зможе зупинити тільки тих, хто вже скоїв злочин. Та й серед збоченців тільки частина страждає на психічне захворювання, таке як педофілія. А що робити з рештою?

Як розповідає адвокат Андрій Кічінок, всі ґвалтівники і вбивці мають передісторію, вони вже світилися в якихось справах, але ніхто на це не звернув належної уваги.

"Я уважно стежив за пошуками Даші Лук'яненко в Одеській області. І звернув увагу, що коли впіймали цього хлопця, то сусіди сказали, що він вже був помічений в неадекватній поведінці щодо дітей. Але чому це спливло тільки зараз, чому ніхто не займався їм до цього?" – дивується у бесіді з OBOZREVATEL адвокат.

Всі ґвалтівники мають передісторію

Керівник організації "Спадщина" із Запоріжжя, яка відловлює педофілів, Артем Артем'єв зазначає, що поки ґвалтівник не вчинить злочин, їм ніхто не займається. А викликати поліцію для запобігання злочину марно.

"Тому що умисел педофіла за нашим Кримінальним кодексом не є злочином. От якби була зґвалтована дитина з усіма слідами діяльності педофіла, тоді можливо б справу і завели. Наголошую, можливо", – сказав нам Артем'єв.

Тому громадські активісти карають таких людей по-своєму. Повідомляють про їхню поведінку на роботу, рідним, друзям, викладають відео в інтернет. Поліція принаймні не заважає активістам відшукувати збоченців.

Один з останніх затриманих у Запоріжжі педофілів працював комірником ВК

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