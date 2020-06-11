Кожару взяли під варту та збільшили суму застави

Тимур Григоренко Розслідування 14:56, 11.06.2020 Оновлено: 16:03, 11.06.2020

Колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару взяли під варту прямо в залі суду.

Таке рішення у четвер, 11 червня, ухвалив Київський апеляційний суд, який також збільшив суму застави для підозрюваного у вбивстві підприємця Сергія Старицького. Про це у Facebook повідомила дочка вбитого бізнесмена Катерина Старицька.

"Кожарі повернули заставу у 14 млн і винесли постанову взяти під варту в залі суду. Є ще надія на наше правосуддя", – йдеться у повідомленні.

Леонід Кожара

Нагадаємо, що 18 травня суму застави для Леоніда Кожари столичний суд зменшив з 14 млн до 2,1 млн гривень, а вже 21 травня він вніс заставу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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