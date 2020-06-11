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11 червня • оновлено в 15:54
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Кожару взяли під варту та збільшили суму застави

  • Ексміністра взяли під варту просто у залі суду

  • Нова сума застави для Кожари – 14 млн грн

  • Раніше сума застави була знижена до 2,1 млн

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Колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару взяли під варту прямо в залі суду.

Таке рішення у четвер, 11 червня, ухвалив Київський апеляційний суд, який також збільшив суму застави для підозрюваного у вбивстві підприємця Сергія Старицького. Про це у Facebook повідомила дочка вбитого бізнесмена Катерина Старицька.

"Кожарі повернули заставу у 14 млн і винесли постанову взяти під варту в залі суду. Є ще надія на наше правосуддя", – йдеться у повідомленні.

Леонід Кожара

Леонід Кожара

Нагадаємо, що 18 травня суму застави для Леоніда Кожари столичний суд зменшив з 14 млн до 2,1 млн гривень, а вже 21 травня він вніс заставу.

Кожару взяли під варту та збільшили суму застави

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Вбивство Старицького
Особа
Леонід Кожара
Місце
Україна Київ
Тег
Апеляційний суд Києва
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