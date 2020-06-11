Кожару взяли під варту та збільшили суму застави

Колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару взяли під варту прямо в залі суду.
Таке рішення у четвер, 11 червня, ухвалив Київський апеляційний суд, який також збільшив суму застави для підозрюваного у вбивстві підприємця Сергія Старицького. Про це у Facebook повідомила дочка вбитого бізнесмена Катерина Старицька.
"Кожарі повернули заставу у 14 млн і винесли постанову взяти під варту в залі суду. Є ще надія на наше правосуддя", – йдеться у повідомленні.
Леонід Кожара
Нагадаємо, що 18 травня суму застави для Леоніда Кожари столичний суд зменшив з 14 млн до 2,1 млн гривень, а вже 21 травня він вніс заставу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у мережі з'явилися фото і відео з місця загадкової загибелі медіаменеджера Старицького. Трагедія трапилася в будинку колишнього міністра закордонних справ України Кожари на Київщині.
Журналіст Денис Казанський написав, що експертиза нібито виявила на одязі дружини ексглави МЗС України Козерод сліди продуктів пострілу.
Адвокати Кожари заявили, що Козерод зізналася у випадковому вбивстві Старицького.
Втім, самого Кожару 25 березня затримали. Саме йому оголосили про підозру в умисному вбивстві.
З'ясувалося, що Козерод може бути засуджена до п'яти років позбавлення волі за надання неправдивих свідчень.
Пізніше затриману жінку, яку запідозрили у лжесвідченні за обставинами смерті Старицького, відпустили під особисте зобов'язання.
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