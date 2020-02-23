Шанувальник "русского міра" і противник Майдану: в мережі згадали всі гріхи Кожари

Ексміністр закордонних справ України часів Януковича Леонід Кожара, у будинку якого 21 лютого був убитий підприємець Сергій Старицький, був одним з головних провідників "русского мира" в Україні і брав активну участь у зриві договору про асоціацію з Євросоюзом.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав журналіст Юрій Бутусов. За його словами, під час Революції Гідності Кожара виступав проти Майдану, і називав протестуючих "екстремістами". Також він, за словами журналіста, виправдовував масове побоїще і порушення прав людини режимом Януковича.

Більш того, ексміністр виконував інформаційні операції РФ проти своєї країни – постійно виступав на телеканалах Віктора Меведчука, якого називають кумом президента РФ Володимира Путіна, вів програми та заявляв, що російських військ в Україні немає, що все це вигадки.

directpress.ru

У липні 2015 го Кожара, як стверджує Бутусов, поширив лист американського сенатора Річарда Дурбіна, у якому він вказував прем'єр-міністру Арсенію Яценюку, які кадрові перестановки він повинен зробити.

"Сенсація була гучною, особливо в США. І тим більше голосно прозвучало роз'яснення Дурбіна, який детально викрив папери Кожари як фальшивку. Кожарі довелося заявити, що папери йому хтось приніс, а він їх випадково поширив. Кожара в останні роки виступав на процесі у справі Януковича, де намагався вигородити свого шефа, повністю озвучуючи всі російські пропагандистські штампи про Україну", – написав Бутусов.

Журналіст припустив, що, йімовірніше, Кожара сам застрелив Старицького і, можливо, намагався обдурити поліцію, заявляючи про самогубство.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 лютого в будинку колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожари, розташованому в селі Чайки Київської області, виявили труп з вогнепальним пораненням.

Загиблим виявився Сергій Старицький. З'ясувалося, що Кожара і його гість під час НП перебували в стані сильного алкогольного сп'яніння.

Стрілянина сталася під час застілля. Одна з його учасниць Марина К. повідомила, що компанія випивала з 15:00.

Поліція підтвердила версію OBOZREVATEL і визнала смерть в будинку Кожари вбивством.

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