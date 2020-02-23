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23 лютого • оновлено в 11:07
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Шанувальник "русского міра" і противник Майдану: в мережі згадали всі гріхи Кожари

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Ексміністр закордонних справ України часів Януковича Леонід Кожара, у будинку якого 21 лютого був убитий підприємець Сергій Старицький, був одним з головних провідників "русского мира" в Україні і брав активну участь у зриві договору про асоціацію з Євросоюзом.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав журналіст Юрій Бутусов. За його словами, під час Революції Гідності Кожара виступав проти Майдану, і називав протестуючих "екстремістами". Також він, за словами журналіста, виправдовував масове побоїще і порушення прав людини режимом Януковича.

Більш того, ексміністр виконував інформаційні операції РФ проти своєї країни – постійно виступав на телеканалах Віктора Меведчука, якого називають кумом президента РФ Володимира Путіна, вів програми та заявляв, що російських військ в Україні немає, що все це вигадки.

Шанувальник "русского міра": Кожарі пригадали всі гріхи

directpress.ru

У липні 2015 го Кожара, як стверджує Бутусов, поширив лист американського сенатора Річарда Дурбіна, у якому він вказував прем'єр-міністру Арсенію Яценюку, які кадрові перестановки він повинен зробити.

"Сенсація була гучною, особливо в США. І тим більше голосно прозвучало роз'яснення Дурбіна, який детально викрив папери Кожари як фальшивку. Кожарі довелося заявити, що папери йому хтось приніс, а він їх випадково поширив. Кожара в останні роки виступав на процесі у справі Януковича, де намагався вигородити свого шефа, повністю озвучуючи всі російські пропагандистські штампи про Україну", – написав Бутусов.

Журналіст припустив, що, йімовірніше, Кожара сам застрелив Старицького і, можливо, намагався обдурити поліцію, заявляючи про самогубство.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Леонід Кожара
Місце
Україна
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Нью-Санжария летит в пропасть, счастливого пути!
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Пузій Федір
Пузій Федір
Не просто Шанувальник "русского міра", а штатний сексот КГБ-ГРУ. Читайте у Гордона спрогади співпрацівника КГБ.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Люди, которые были против майдaна и евроотсоссиации - святые люди.
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