Кожара вніс заставу у справі про вбивство Старицького і вийшов із СІЗО
Колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара вніс заставу у справі про вбивство у своєму будинку медіаменеджера Сергія Старицького.
Про це повідомила у Facebook дочка загиблого Катерина Старицька.
"Кожара вніс заставу і вийшов на волю", – написала вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у мережі з'явилися фото і відео з місця загадкової загибелі медіаменеджера Старицького. Трагедія трапилася в будинку Кожари на Київщині.
Журналіст Денис Казанський написав, що експертиза нібито виявила на одязі дружини ексглави МЗС України Марини Козерод сліди продуктів пострілу.
Адвокати Кожари заявили, що Козерод зізналася у випадковому вбивстві Старицького.
Втім, самого Кожару 25 березня затримали. Саме йому оголосили про підозру в умисному вбивстві.
З'ясувалося, що Козерод може бути засуджена до п'яти років позбавлення волі за дачу неправдивих свідчень.
Пізніше затриману жінку, яку запідозрили в лжесвідченні про обставини смерті Старицького, відпустили під особисте зобов'язання.
18 травня суму застави для Кожари раптово зменшили з 14 млн до 2,1 млн гривень.