Кожара вніс заставу у справі про вбивство Старицького і вийшов із СІЗО

Розслідування 15:33, 21.05.2020 Оновлено: 16:01, 21.05.2020

Колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара вніс заставу у справі про вбивство у своєму будинку медіаменеджера Сергія Старицького.

Про це повідомила у Facebook дочка загиблого Катерина Старицька.

Леонід Кожара та Сергій Старицький

"Кожара вніс заставу і вийшов на волю", – написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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