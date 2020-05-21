Кожара вніс заставу у справі про вбивство Старицького і вийшов із СІЗО

Колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара вніс заставу у справі про вбивство в своєму будинку медіаменеджери Сергія Старицького.

Про це повідомила в Facebook дочка загиблого Катерина Старицька.

Леонід Кожара та Сергій Старицький

"Кожара вніс заставу і вийшов на свободу", – написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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