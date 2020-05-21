Кожара вніс заставу у справі про вбивство Старицького і вийшов із СІЗО

Колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара вніс заставу у справі про вбивство в своєму будинку медіаменеджери Сергія Старицького.
Про це повідомила в Facebook дочка загиблого Катерина Старицька.
Леонід Кожара та Сергій Старицький
"Кожара вніс заставу і вийшов на свободу", – написала вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У мережі з'явилися фото і відео з місця загадкової загибелі медіаменеджери Старицького. Трагедія сталася в будинку Кожари на Київщині.
Журналіст Денис Казанський написав, що експертиза нібито виявила на одязі дружини екс-глави МЗС України Марини Козерод сліди продуктів пострілу.
Адвокати Кожари заявили, що Козерод зізналася у випадковому вбивстві Старицького.
Втім, самого Кожару 25 березня затримали. Саме йому оголосили про підозру в умисному вбивстві.
З'ясувалося, що Козерод може бути засуджена до п'яти років позбавлення волі за дачу неправдивих свідчень.
Пізніше затриману жінку, яку запідозрили в лжесвідченні про обставини смерті Старицького, відпустили під особисте зобов'язання.
18 травня суму застави для Кожари раптово зменшили з 14 млн гривень до 2,1 млн гривень.
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