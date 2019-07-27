И да, история с избиением в Хмельницком неким Артуром Сороченко ветерана ВСУ за участие в АТО набирает обороты в информпространстве. И это отнюдь не случайно. Идёт фокус-изучение:

- реакции общества

- реакции власти.

Обе оценки - критически важны для последующих действий этих "режиссёров".

Почему в такой форме?

Потому что во времени и "инструментарии" эти постановщики ограничены. Был выбран именно такой "острый, но быстрый" формат, который позволяет быстро и с большой долей достоверности, прежде всего в количественно-качественном параметре, определить спектр и направление общественного мнения по весьма актуальному вопросу.

Заметьте: накануне интернетом весьма "широко прогулялся" ролик о том, как "зарезали ополченца". Это - из той же серии, только с противоположным знаком.

Подбор исполнителей, антуража, сами съёмки и "разгон материала" с последующими оценками - это уже исключительно технические детали.

Тот факт, что кто-то может пострадать от этих "исследований", постановщиков абсолютно не заботит. Им важно быстро и достоверно установить, К ЧЕМУ и В КАКОЙ ФОРМЕ готовы та или иная общественная или социальная группа, формация на данном этапе.

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