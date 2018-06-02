"Косить під дурня": журналіст вказав на спірний момент у "вбивстві" Бабченко

Борис Герман, якого підозрюють у замаху на вбивство Бабченко, своїми показаннями в суді не вніс ясності в розслідування справи.

Так, з його слів незрозуміло, чи визнав він факт передачі грошей за виконання "замовлення" на вбивство. Про це написав у своєму блозі на OBOZREVATEL журналіст і письменник Сергій Лойко.

"По тексту (розшифровки показань в суді. - Ред.) виникає відчуття, що Герман або не дуже розумний, або косить під дурня. На заставці його сторінки в Facebook натюрморт із патронів до автомата Калашникова. Теж х*інотінь якась або реклама? Поки ясно, що нічого не ясно", - написав журналіст.

Однак у справі вже з'явилися перші імена та прізвища фігурантів.

"За простим схематичним ланцюжком виходить, що замовник, якийсь Пивоварник, передав гроші Герману, щоб той найняв колишнього попа вбити Бабченко", - підсумував Лойко.

Раніше OBOZREVATEL зібрав всі відомі факти про людину, яка, ймовірно, стоїть за замахом на російського журналіста Аркадія Бабченко.