"Косить під дурня": журналіст вказав на спірний момент у "вбивстві" Бабченко

Борис Герман, якого підозрюють у замаху на вбивство Бабченко, своїми показаннями в суді не вніс ясності в розслідування справи.
Так, з його слів незрозуміло, чи визнав він факт передачі грошей за виконання "замовлення" на вбивство. Про це написав у своєму блозі на OBOZREVATEL журналіст і письменник Сергій Лойко.
"По тексту (розшифровки показань в суді. - Ред.) виникає відчуття, що Герман або не дуже розумний, або косить під дурня. На заставці його сторінки в Facebook натюрморт із патронів до автомата Калашникова. Теж х*інотінь якась або реклама? Поки ясно, що нічого не ясно", - написав журналіст.
Однак у справі вже з'явилися перші імена та прізвища фігурантів.
"За простим схематичним ланцюжком виходить, що замовник, якийсь Пивоварник, передав гроші Герману, щоб той найняв колишнього попа вбити Бабченко", - підсумував Лойко.
Раніше OBOZREVATEL зібрав всі відомі факти про людину, яка, ймовірно, стоїть за замахом на російського журналіста Аркадія Бабченко.
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